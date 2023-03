Ethereum Kurs Prognose: Termin für Shanghai-Upgrade fix – das müssen Anleger vorher unbedingt wissen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Ethereum Kurs notiert zwar in den vergangenen 24 Stunden etwas fester, kann jedoch erneut nicht mit dem breiten Markt mithalten. Zugleich gab es zuletzt auch kontinuierlich eine Underperformance im Vergleich zum Bitcoin. Während man ursprünglich in 2023 auch das Gegenteil prognostizierte und manch ein optimistischer Ethereum-Bulle sogar das Flippening für möglich hielt, zeigt der Bitcoin relative Stärke.

Dennoch gibt es auch positive News von Ethereum. Während der Kurs zuletzt nicht mit fundamentalen Fortschritten korrespondierte, legen die Entwickler den Fokus auf die Stärkung des Netzwerks. Eines der wohl am heißesten ersehnten Upgrades ist nun für den 12. April terminiert. Denn mit der Shanghai Hardfork werden endlich Abhebungen aus dem Staking-Contract der Beacon Chain möglich. Zuletzt gab es nicht selten FUD hinsichtlich der Abhebungen von staked Ether.

Die führenden Entwickler von Ethereum beschlossen nach der Finalisierung des letzten Tests die weitere Roadmap. Denn Shapella wurde erfolgreich im Goerli-Testnet implementiert. Der Launch im Mainnet ist der nächste Schritt.

Shanghai Hard Fork am 12. April: Ursprünglich bereits für März geplant

Die verantwortlichen Ethereum-Entwickler gaben nun bekannt, dass der Shanghai Hard Fork auf Ethereum am 12. April stattfinden wird. Dies wurde während einer Besprechung der Ethereum-Entwickler bei der „All Core Developers Execution Layer #157“ am 16. März beschlossen. Das Upgrade beinhaltet fünf verschiedene EIPs einschließlich EIP-4985, die sich auf die Abhebungen von gestaktem Ether auf der Beacon Chain bezieht.

Ursprünglich war das Upgrade bereits für den März geplant. Nun scheint es mit einer leichten Verzögerung dennoch zu gelingen.

Die Entwickler haben den Namen „Shapella“ als Kombination der beiden Upgrade-Bezeichnungen „Shanghai“ und „Capella“ kreiert.

Ethereum Kurs Prognose: Kurzfristig bearisch, langfristig bullisch?

Experten prognostizierten zuletzt häufiger, dass die Shanghai Hard Fork kurzfristig zu einem steigenden Verkaufsdruck bei ETH führen könnte. Aktuell zeigen Daten von stakingrewards.com, dass die Anzahl der Coins im Staking-Contract weiterhin steigt und die Staking-Ratio mittlerweile 15,27% beträgt, was zu einer Staking-Marktkapitalisierung von über 30 Milliarden $ führt.

Obwohl das Shanghai-Upgrade kurzfristig den Verkaufsdruck auf Ethereum erhöhen könnte, scheint durch Limitationen der Markt in der Lage, die Ether aufzufangen – zumindest, wenn das bearische Sentiment kurzfristig nicht überwiegt. Denn die größte Gefahr lässt sich wohl erneut in der Psychologie verorten. Wenn Ethereum-Holder einen Abverkauf erwarten und dann ihrerseits aus Panik ETH verkaufen, wird dies erst den Abverkauf auslösen. Sobald die Abhebungen dann umgehend möglich sind, könnte dies jedoch die Nachfrage nach Ethereum-Staking mit einer passiven Rendite von rund 4% nachhaltig antreiben. Denn wo erhält man sonst eine derartige Rendite bei gleichzeitiger Deflation und maßgeblichem Kurspotenzial?

Sollte man jetzt ETH kaufen?

Charttechnisch bewegt sich Ethereum aktuell in einer schwierigen Kurszone. Nun stellt sich die Frage, ob Ethereum kurzfristig an bullischem Momentum gewinnen kann. Dafür sollte Ethereum oberhalb der 1725 $ einen Anker setzen. Beim Schreiben dieser News gab es einen deutlichen Kaufdruck, sodass ETH mittlerweile bereits oberhalb von 1700 $ notiert und ein neues Tageshoch erreicht hat. Eine nachhaltige Überwindung der 1725 $ und ein weiterer Sprung über 1775 $ wären stark bullisch. Das Kursziel von 2000 $ rückt dann in Reichweite.

Im 5-Minuten-Chart sehen wir bereits einen ersten Versuch, das maßgebliche Widerstandsniveau bei 1725 $ zu überwinden. Ethereum prallte hier jedoch ab, der Rücksetzer endete auf dem vorherigen Aufwärtskanal, aus welchem ETH ausbrechen konnte. Sollte hier die technische Gegenbewegung enden, könnte das Momentum nun reichen, um Ethereum über 1725 $ zu katapultieren.

