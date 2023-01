Ethereum Kurs Prognose: über 50 % Anstieg in den letzten Monaten – wie weit kann der Preis noch steigen?

In den letzten Monaten hat der Kurs von Ethereum eine beeindruckende Performance gezeigt, mit einem Anstieg von über 50 %. Dies hat viele Investoren und Beobachter aufmerksam gemacht, die sich fragen, wie weit der Preis noch steigen kann. In diesem Artikel werden wir uns genauer mit der Ethereum Kursprognose auseinandersetzen und versuchen, die Faktoren zu identifizieren, die den Preis beeinflussen können. Wir werden auch einen Blick auf die langfristigen Aussichten für die Kryptowährung werfen und diskutieren, welche Risiken und Chancen damit verbunden sind.

Zweitwertvollste Kryptowährung mit starker Performance

Obwohl der Kurs von Ether (ETH), der Kryptowährung, die die Ethereum-Blockchain antreibt, in der letzten Woche um mehr als 7 % von seinen jüngsten Höchstständen im Bereich von 1.680 $ zurückgegangen ist, hat er in den letzten zwei Wochen immer noch fast 18 % zugelegt. Ethereum ist das beliebteste und bekannteste Smart-Contract-fähige dezentrale Layer-1-Blockchain-Protokoll, und seine native Kryptowährung Ether ist nach der Marktkapitalisierung die zweitwertvollste Kryptowährung nach der weltweit ersten Kryptowährung Bitcoin.

Die ETH-Verkäufer haben in den letzten Tagen die Kontrolle übernommen, seit Ether in der vergangenen Woche bei dem Versuch gescheitert ist, den wichtigen Widerstand im Bereich von 1.680 $ zu überwinden. Dieser Misserfolg scheint eine Zunahme der Gewinnmitnahmen durch kurzfristige Spekulanten ausgelöst zu haben. Technische Verkäufe von Intraday-Händlern haben wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt – die jüngste Abwärtsbewegung von ETH wurde durch einen bärischen Ausbruch aus einer kurzfristigen Wimpelstruktur ausgelöst, die die Kryptowährung auf den 4-Stunden-Kerzenstäben gebildet hatte.

Wie geht es für ETH weiter?

Betrachtet man ETH mit einem längerfristigen Zeithorizont, sieht es positiver aus. Ja, ETH hat es (bisher) nicht geschafft, über den Widerstand von 1.680 $ zu kommen, aber die Kryptowährung steckt nicht mehr innerhalb der Grenzen des langfristigen Abwärtstrendkanals fest, der für einen Großteil des Jahres 2022 und bis Anfang 2023 dominierte.

Ether wird auch weiterhin deutlich nördlich aller seiner wichtigen gleitenden Durchschnitte gehandelt, die sich nun alle nach oben bewegen. In der Zwischenzeit deutet die Geschwindigkeit, mit der der 50DMA ansteigt, darauf hin, dass es irgendwann im Februar (wenn der 50DMA den 200DMA übersteigt) zu einem bullischen goldenen Kreuz kommen sollte, vorausgesetzt, es kommt in den kommenden Wochen/Monaten nicht zu einem massiven Einbruch bei ETH.

Der jüngste Kursrückgang bei ETH bedeutet, dass Ether laut dem 14-Tage-RSI (Relative Strength Index) nicht mehr überkauft ist, was darauf hindeutet, dass in den kommenden Tagen und Wochen wieder Raum für Kaufdruck besteht. Auch andere auf Ethereum aufbauende Altcoins wie $FGHT könnten davon profitieren und sogar noch stärker steigen als ETH. Mehr zu diesen alternativen Investitionsmöglichkeiten, am Ende dieses Artikels.

Positive Fundamentaldaten geben Rückenwind

Makroökonomische und Ethereum-spezifische Fundamentaldaten könnten die Abwärtsbewegung weiterhin abfedern. An der Makrofront gehen die Märkte zunehmend davon aus, dass sich das Ende des Zinsstraffungszyklus der US-Notenbank (Fed) nähert und dass die Fed bis Ende dieses Jahres und im Jahr 2024 die Zinsen wieder senken wird. Grund dafür sind der anhaltende rapide Rückgang des Inflationsdrucks in den USA und die zunehmenden Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert.

Ein leichterer Ausblick der Fed hat in der Vergangenheit den Kryptowährungen Auftrieb gegeben, so auch 2019 und dann 2020/2021. Es wird erwartet, dass Ethereum Ende dieses Quartals ein größeres Upgrade durchführt, das Abhebungen von gestaketen ETH ermöglicht, was die Nachfrage nach dem Vermögenswert ankurbeln dürfte, da die Aussicht, flexibel auf eine stabile Rendite zugreifen zu können, Investoren anzieht.

Die Fundamentaldaten des Ethereum-Netzwerks sind nach wie vor stark. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Adressen, die nicht auf null stehen, im Laufe des Jahres die wichtige Schwelle von 100 Millionen überschreiten wird – ein Indikator für die anhaltende, unaufhaltsame Akzeptanz der Kryptowährung. Die Kombination der oben genannten Faktoren könnte ETH in den kommenden Wochen und Monaten gut unterstützen und es der Kryptowährung ermöglichen, ihre Höchststände vom Sommer 2022 nördlich der Marke von 2.000 Dollar erneut zu erreichen.

Wie steht es aktuell um den Ethereum Kurs?

Der Ethereum-Preis wird derzeit bei $1.620 versteigert, da diejenigen, die Gewinne mitgenommen haben, die Aufwärtsgewinne seit dem 1. Januar auf 35 % reduziert haben. Trotz der Gewinnmitnahme-Konsolidierung scheinen die Bullen auf dem Markt unbeeindruckt zu sein. Einerseits hält der Ethereum-Kurs seine Unterstützung oberhalb des 8-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) aufrecht. Darüber hinaus gehört die größte Kerze innerhalb des aktuellen Aufwärtstrends den Bullen. Sie wurde am 14. Januar aufgestellt, als ETH um 10 % von 1.450 $ auf den Bereich von 1.600 $ anstieg.

Frühere Prognosen haben die bullische Tendenz beibehalten und die wichtigen Widerstandsniveaus bei $1.800 und möglicherweise $1.850 als nächste wahrscheinliche Ziele genannt. Wenn die Bullen die oben genannten Widerstandszonen überwinden können, könnte ein ETH-Preis von 2.000 $ kurz bevorstehen. Das bullische Szenario würde einen potenziellen Anstieg von 23 % gegenüber dem aktuellen Marktwert von Ethereum bedeuten.

Ein Durchbruch des exponentiellen gleitenden 8-Tage-Durchschnitts bei $1.580 könnte das erste Anzeichen dafür sein, dass die Bären in der Lage sind, den Aufwärtstrend infrage zu stellen. Für Händler, die in den Markt einsteigen möchten, könnte die bullische These durch einen Durchbruch unter das jüngste Schwungtief bei $1.501, das am Mittwoch, dem 18. Januar, festgestellt wurde, entkräftet werden. Ein Durchbruch dieses Niveaus könnte die Gelegenheit für einen steileren Rückgang schaffen, der die Unterstützungszone bei $ 1.300 anvisiert. Sollten die Bären Erfolg haben, würde ETH um 21 % fallen.

