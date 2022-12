Ethereum Kurs Prognose: Warum Visa ETH mittelfristig kaufenswert macht, aber kurzfristig dieser Krypto-Presale mehr Potenzial bietet

Erneut ist über Nacht wenig beim Ethereum Kurs passiert. In den vergangenen 24 Stunden zeigt sich ein leichtes Kursplus. Ethereum notiert damit immer noch leicht über 1200 $ – an einer Trendwende oder nachhaltigen Erholung mangelt es jedoch. Deshalb soll es im heutigen Artikel auch gar nicht um charttechnische Indikatoren oder kurzfristige Kursziele gehen. Während in den sozialen Netzwerken viel Kritik auf Ethereum trifft und auch eine gewisse FUD nicht von der Hand zu weisen ist, setzt der global führende Kreditkartenanbieter Visa jetzt auch auf Kryptos und vornehmlich das Ethereum-Netzwerk.

Kurzfristig könnte jedoch der Dash 2 Trade Presale besser für das aktuelle Marktsentiment geeignet sein. Denn man profitiert von der steigenden Unsicherheit, aus welcher das Bedürfnis nach fundierten Krypto-Analysen resultiert. In 14 Tagen endet bereits der Presale – wer einen Pump nach ICO erleben möchte, muss sich möglicherweise beeilen.

Mehr über Dash 2 Trade erfahren

Visa setzt bei Zahlungen auf das Ethereum-Netzwerk

Das US-amerikanische Unternehmen Visa Inc., das als Zahlungsdienstleister fungiert, möchte in Zukunft das Ethereum-Netzwerk verwenden, um innovativ Zahlungen abzuwickeln. Dabei möchte man auf die sogenannte Account Abstraction setzen, um automatische Zahlungen über Ethereum ermöglichen, falls Kunden beispielsweise wiederkehrende Rechnungen bezahlen wollen. Wann Endnutzer die Funktion nutzen können, bleibt ungewiss. Dennoch äußerte sich Visa in einem Blog-Beitrag dezidiert zu den Fortschritten:

„Wir sehen automatische Zahlungen als eine Kernfunktion, die der bestehenden Blockchain-Infrastruktur fehlt. In diesem Artikel haben wir eine neuartige Lösung vorgestellt, die das Konzept der Kontoabstraktion nutzt, um selbstverwaltete Wallets mit der Möglichkeit automatischer wiederkehrender Zahlungen auszustatten. Mit dem von uns vorgestellten Ansatz könnten auch andere reale Anwendungen als wiederkehrende Zahlungen auf die Blockchain gebracht werden“

Krypto-Adoption schreitet voran: Patente für Krypto-Wallet eingereicht

Bereits in den vergangenen Wochen wurden mehrere Patentanträge von Visa in den USA eingereicht. Diese suggerieren, dass Visa an der Erstellung eines eigenen Krypto-Wallets arbeitet. Auch Produkte für Non Fungible Token scheinen geplant. Weitergehende Details sind kaum bekannt. Klar scheint jedoch, dass Visa nicht auf den Krypto-Trend verzichten möchte.

VISA has filed 2 trademark applications claiming plans for:



Managing Digital, Virtual, and Cryptocurrency transactions

Digital currency + Cryptocurrency wallets

NFTs + Virtual goods

Providing virtual environments

…and more#NFT #Metaverse #Web3 #Cryptocurrency pic.twitter.com/SnTkt8jx4o — Mike Kondoudis (@KondoudisLaw) October 27, 2022

Visa: Beendet der global größte Kreditkartenherausgeber den Bärenmarkt?

„Als eines der größten Zahlungsnetzwerke der Welt steht Visa an vorderster Front bei der Entwicklung innovativer Zahlungsprodukte und -lösungen, die sich an realen Anwendungen orientieren. Wir erforschen aktiv neue Ansätze für Smart Contracts, um Geld und Zahlungen programmierbar zu machen.“

Visa ist der weltweit größte Zahlungsdienstleister und Kreditkartenanbieter mit mehreren Millionen Kreditkarten, die tagein tagaus von Menschen überall auf der Welt genutzt werden. Dabei verfügt man über ein gigantisches Netzwerk an Partnern, die nicht mehr auf Visa verzichten wollen (und können). Denn Visa ist für Händler alternativlos. Netzwerkeffekte sorgen bei Visa (und auch Mastercard) für einen gigantischen Burggraben. Zwar ist die Umsetzung der Krypto-Pläne noch relativ abstrakt. Dennoch scheint klar – Visa orientiert sich am Geist der Zeit und möchte Krypto-affine Lösungen entwickeln. Dies könnte gelinde gesagt massives Kurspotenzial am Kryptomarkt freisetzen, wenn auch erst bei mittelfristiger Konkretisierung der Pläne.

Holy Shit, VISA out of ALL fucking companies might be the reason #crypto goes mainstream..



Visa has proposed a blockchain account design that could allow Ethereum users to arrange auto-payments from a self-custodied wallet.



meaning no more exchanges… — Joshua Jake (@itzjoshuajake) December 20, 2022

Professionelles Krypto-Trading mit Dash 2 Trade: Diese Kryptowährung könnte den Markt revolutionieren

Ende 2022 befinden wir uns kurz vor Weihnachten in einer schwierigen Marktphase. Der Kryptomarkt ist weiterhin angeschlagen. Die Bären scheinen jederzeit in der Lage, einen weiteren Abverkauf auszulösen. Krypto-Analysen sind im aktuellen Marktumfeld wichtiger denn je. Dies dürfte sich auch in Zukunft nicht mehr ändern, da die Risiken des digitalen Währungsmarkts evident sind. Mit einer fundierten Krypto-Analyse lässt sich die Sicherheit erhöhen. Dash 2 Trade verfolgt genau diesen Ansatz und möchte auch Privatanlegern eine professionelle Analyse ermöglichen.

Im aktuellen Presale hat Dash 2 Trade mittlerweile rund 10,5 Millionen $ eingesammelt. Nur noch rund zwei Wochen ist es für Früh-Investoren möglich, die nativen Token günstig im Vorverkauf zu erwerben. Das erste CEX-Listing wird für den 11. Januar anvisiert. Dann wird sich zeigen, ob der Dash 2 Trade Coin vom Markt als Profiteur des FTX-Crashs wahrgenommen wird – die Chancen dürften dafür nicht allzu schlecht stehen.

Letzte Chance: Noch schnell Dash 2 Trade im Presale kaufen