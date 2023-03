Ethereum Kurs Prognose: Welchen Einfluss wird das Shanghai Update haben und wie wird sich der Wert von ETH bis 2025 entwickeln?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den nächsten Wochen wird das lang erwartete Shanghai-Upgrade von Ethereum voraussichtlich eingeführt, wodurch der Prozess der Freigabe von 17,5 Millionen gestaketer Ether (ETH) im Wert von 28 Milliarden Dollar in Gang gesetzt wird. Diese große Menge an Ether, die derzeit nicht abgehoben oder verkauft werden kann, wird dann langsam wieder in den öffentlichen Markt eingeführt und kann den Ethereum-Preis beeinflussen.

Seit Ende 2020 ist es bei der Beacon Chain von Ethereum nicht mehr möglich, die gestaketen ETH abzuheben. Um die Staker für ihre Verpflichtung, nicht zu verkaufen, zu entschädigen, verspricht Ethereum eine variable jährliche Rendite von 3-12 % für die Teilnahme an der Proof-of-Stake-Validierung. Diese hohe Rendite hat über 17,5 Millionen ETH in selbst gehostete oder Staking-as-a-Service-Validierer gelockt. Dadurch wurde eine große Menge an Ether gestaket, die bis zum Beginn des Shanghai-Updates nicht abgehoben werden kann.

Einige Experten sind der Meinung, dass die Freigabe der gestaketen ETH den Preis beeinflussen und zu einem Rückgang des Ether-Preises führen könnte. Andere glauben, dass dies zu einer verstärkten Nachfrage nach Ether führen wird, da die gestaketen ETH wieder verfügbar gemacht werden und die Anleger erneut investieren können. In jedem Fall wird das Shanghai-Upgrade voraussichtlich Auswirkungen auf den Ethereum-Markt haben.

Das Shanghai-Upgrade von Ethereum enthält Regeln, die es den Nutzern verbieten, die gestaketen ETH auf einmal abzuheben. Die vollständige Auszahlung sowohl der Rewards als auch der ursprünglichen 32 ETH wird einen Zeitraum über 18 Monate in Anspruch nehmen. Die Menge der täglich abgehobenen ETH wird durch das Post-Shanghai-System geschickt begrenzt, das es etwa 1.800 Validatoren pro Tag ermöglicht, eine vollständige Abhebung ihrer ursprünglichen Einzahlung plus Rewards vorzunehmen. Ethereum gibt keinen technischen Grund für seine willkürliche Auswahl von 1.800 an, aber die Quote beträgt einfach acht vollständige Abhebungen pro Epoche und soll den Verkaufsdruck auf ETH begrenzen.

Teilabhebungen werden in den ersten Tagen nach dem Shanghai-Start von Ethereum überhand nehmen und den Großteil der ersten fünf Tage der Abhebungen ausmachen. Ethereum wird Teilabhebungen mit einer Rate von 16 Teilabhebungen pro ~12 Sekunden „Slot“ verarbeiten, was tägliche Teilabhebungen für etwa 110.000 Validierern ermöglicht. Die Ethereum-Entwickler haben das Staken leicht und das Abheben schwer gemacht, um den Verkauf zu erschweren. Es wird mehr als 18 Monate dauern, die gesamte gestakete ETH-Menge abzuheben und zu verkaufen, weshalb der Kursdruck wohl nicht so massiv ausfallen wird, wie es von vielen Marktteilnehmern antizipiert wird.

Wie steht es aktuell um Ethereum und was denken Analysten über die Zukunft von ETH?

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der Ethereum-Preis bei 1.605 US-Dollar, mit einer Marktkapitalisierung von 197 Milliarden US-Dollar. Die Aktivität auf dem Spotmarkt für Ether hat ebenfalls zugenommen. Obwohl es schwierig ist, den Preis einer volatilen Kryptowährung zu prognostizieren, sind sich die meisten Experten einig, dass ETH im Jahr 2023 erneut die 4.000-Dollar-Marke überschreiten könnte. Bloomberg Intelligence-Analyst Mike McGlone prognostiziert, dass der Preis von Ethereum zwischen 4.000 und 4.500 US-Dollar liegen wird.

Die Mehrheit der Kryptowährungsexperten ist optimistisch gegenüber Ethereum und geht davon aus, dass es neue Höchststände erreichen wird. Laut dem Investor und Gründer der Kryptowährungs-Forschungs- und Medienorganisation Token Metrics, Ian Balina, kann Ethereum auf 8.000 Dollar steigen.

So wird sich Ethereum voraussichtlich bis 2025 entwickeln:

Die Prognose des Ethereum-Preises im Jahr 2025 ist ein Thema, das viele Investoren und Experten beschäftigt. Laut Changelly, einem Kryptowährungswechselservice, wird der am wenigsten erwartete Preis von ETH im Jahr 2025 bei 7.336,62 $ liegen, während der maximal mögliche Preis bei 8.984,84 $ liegt. Die Handelskosten werden bei 7.606,30 $ liegen. Diese Prognose geht davon aus, dass das Shanghai-Update erfolgreich eingeführt wird und dass die hohen Kosten für Gasgebühren weiterhin gelöst werden können.

Auch CoinDCX ist optimistisch und sagt voraus, dass ETH im Jahr 2025 ein erfolgreiches Jahr haben könnte, da keine großen negativen Auswirkungen auf den Vermögenswert erwartet werden. Die Bullen könnten gut positioniert sein und einen signifikanten Aufschwung während des Jahres beibehalten. Es wird erwartet, dass der Wert bis zum Ende der ersten Hälfte des Jahres 2025 11.317 $ erreichen wird, ungeachtet möglicher kurzer Rückschläge.

Trotz der neuen Konkurrenz von zahlreichen Ethereum-Alternativen am Kryptomarkt, behaupten viele Analysten, dass Ethereum aufgrund seines „First-Mover-Vorteils“ langfristig erfolgreich sein wird. Es wird erwartet, dass Ethereum neben der geplanten Aktualisierung auch häufiger als je zuvor für die Entwicklung von DApps verwendet wird. Der Ethereum-Preis im Jahr 2025 ist daher eine Frage von vielen Variablen und Unsicherheiten. Höchstwahrscheinlich liegt er jedoch höher als heute.

