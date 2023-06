Ethereum Kurs Prognose: Wie steht es um den ETH-Preis im Angesicht der verunsicherten Kryptogemeinschaft?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten 24 Stunden ist der Ethereum-Preis um 3,5 % gefallen und hat die Unterstützungsmarke von $1.800, die er in der letzten Woche verteidigt hat, unterschritten. Aktuell steht ETH bei $1.779 und ist damit in einer Woche um 3 % gefallen, was hauptsächlich auf die rechtlichen Schritte der SEC zurückzuführen ist, die nahezu den gesamten Kryptowährungsmarkt belastet haben.

Trotz dieser Rückgänge ist Ethereum seit Jahresbeginn um 50 % gestiegen. Die Einführung von Staking-Auszahlungen und die allgemeine Entwicklung haben dazu beigetragen, dass sie in den letzten Monaten zu einer der am besten performenden Hauptkryptowährungen geworden ist. Angesichts der Tatsache, dass die Kryptowährung ihre Unterstützung hält, könnten die nächsten Monate sie höher steigen sehen.

Ethereum stellt Weichen für ‚Dencun‘-Upgrade: Transformation durch Proto-Danksharding und weitere EIPs

Die nächste Etappe in der fortlaufenden Entwicklung von Ethereum nimmt Gestalt an, während die Entwickler des Projekts die Einzelheiten für das bevorstehende ‚Dencun‘-Upgrade festlegen. In einem Treffen am Donnerstag skizzierte das Team den vollen Umfang des Upgrades, auch Hard Fork genannt, das noch vor Ende 2023 umgesetzt werden soll.

Das Upgrade enthält fünf zentrale Ethereum Improvement Proposals (EIPs), die darauf abzielen, die On-Chain-Datenspeicherung zu verbessern und die Gebühren zu senken. Im Mittelpunkt dieser Transformation steht das EIP-4844, umgangssprachlich als Proto-Danksharding bezeichnet. Dieses EIP dürfte die Skalierbarkeit der Blockchain erheblich erhöhen, indem es mehr Platz für Daten-„Blobs“ schafft. Die daraus resultierende Wirkung sollte eine erhebliche Senkung der Gasgebühren für Layer-2-Rollups mit sich bringen und Transaktionen schneller und kostengünstiger machen.

Die zusätzlichen EIPs, die Teil des Dencun-Upgrades sein werden, umfassen das EIP-1153, das niedrigere Gebühren für die On-Chain-Datenspeicherung und eine bessere Optimierung des Blockraums anstrebt. Das EIP-4788 zielt darauf ab, Designs für Brücken und Staking-Pools zu verfeinern. Es schlägt kleinere Code-Änderungen in Bezug auf die Ethereum Virtual Machine vor, und schließlich zielt das EIP-6780 darauf ab, Code zu entfernen, der potenziell zur Beendigung von Smart Contracts führen könnte.

„Wir werden dem Fork auch nichts anderes hinzufügen“, kündigte Tim Beiko, der Protokoll-Support-Lead bei der Ethereum Foundation, während des All Core Developers Execution Layer 163 Call an. Auch wenn das genaue Datum für den Hard Fork noch festgelegt werden muss, ist das Ziel für Ende 2023 gesetzt.

‚Dencun‘ umfasst gleichzeitige Upgrades, die auf beiden Schichten der Blockchain stattfinden. Das ‚Cancun‘-Upgrade wird auf der Ausführungsschicht erfolgen, auf der alle Protokollregeln umgesetzt werden, während die Konsensschicht, die für die Blockvalidierung verantwortlich ist, einen separaten Fork namens ‚Deneb‘ durchlaufen wird. Daher ist ‚Dencun‘ ein Kofferwort, das die Namen dieser gleichzeitigen Upgrades kombiniert.

Mit dem umfassenden Umfang des Dencun-Upgrades, der nun festgelegt ist, kann das Entwicklungsteam in die nächste Phase übergehen – die gründliche Prüfung der vorgeschlagenen Änderungen. Dies stellt einen reibungslosen Übergang sicher, wenn das Upgrade schließlich implementiert wird und verbessert die Funktionalität und Benutzererfahrung von Ethereum.

Ethereum Prognose: Nächster Aufwärtstrend in Sicht?

Der ETH-Chart deutete bis vor ein paar Stunden eigentlich darauf hin, dass er nach den Schocks der letzten Woche wieder bereit ist zu steigen. Insbesondere ist der relativer Stärkeindex (RSI) auf das 50er-Niveau zurückgekehrt, nachdem er vor einigen Tagen nahe 20 und damit deutlich überverkauft war. Der 30-Tage gleitende Durchschnitt von ETH fällt auch in Richtung seines 200-Tage-Durchschnitts und wenn er unter den längerfristigen Durchschnitt fällt und einen Boden erreicht, würde ETH eigentlich bereit für eine Erholung sein. Doch in den heutigen Morgenstunden ist der Kurs wieder erwarten um über 3 % gecrasht und eröffnet damit Spekulationen für eine tiefere Korrektur.

Bisher hatte das nicht erwähnen von Ethereum seitens der SEC im Rechtsstreit mit Binance dazu beigetragen, dass ETH in dieser Woche viel weniger Schaden genommen hat als viele seiner Konkurrenten. Trotzdem ändert die aktuelle Korrektur nichts an der Tatsache, dass ETH in den letzten Monaten gute Erfolge erzielt hat, vor allem durch die erfolgreiche Einführung von Staking-Auszahlungen im April. Diese Aktualisierung hat tatsächlich zu einer Zunahme des Stakings geführt, anstatt zu dem von einigen Kommentatoren vorhergesagten großflächigen Verkauf.

Daten von Dune Analytics zeigen, dass mittlerweile mehr als 22 Millionen ETH durch Staking gesperrt sind, gegenüber etwa 18 Millionen ETH zum Zeitpunkt der Ermöglichung von Auszahlungen. Dies deutet auf eine starke Nachfrage nach ETH-Staking hin und bedeutet, dass immer mehr ETH aus dem Umlauf genommen wird, was bei steigender Nachfrage den Preis der Kryptowährung nach oben treiben wird.

Angesichts der Tatsache, dass Ethereum erfolgreicher darin ist, eine signifikante Adoption anzuziehen als seine Konkurrenten, könnte der Preis von ETH in den nächsten Monaten erheblich steigen, vorausgesetzt, es gibt keine weiteren regulatorischen Überraschungen von der SEC und/oder anderen Regulierungsbehörden. Von $1.800 aus ist es wahrscheinlich, dass ETH in den nächsten Monaten auf $2.000 zurückkehren wird, bevor es das Jahr möglicherweise irgendwo zwischen $2.500 und $3.000 beendet.

AiDoge – die beste Alternative für Ethereuminvestoren

In der Welt der Kryptowährungen gibt es viele spannende Projekte, die das Potenzial haben, Investoren hohe Renditen zu bieten. Eine vielversprechende Alternative für Ethereum-Investoren ist das Projekt AiDoge. Mit seinen einzigartigen Eigenschaften und Funktionen stellt AiDoge eine attraktive Option dar, um von den Vorteilen der Blockchain-Technologie zu profitieren.

AiDoge ist ein aufstrebendes Kryptoprojekt, das sich durch seinen innovativen Ansatz und seine vielseitigen Funktionen auszeichnet. Als Meme-generierende Plattform ermöglicht es AiDoge den Benutzern, ihre eigenen Memes zu erstellen und sie mit der Welt zu teilen. Diese kreative Funktion hat zu einer wachsenden Community von Meme-Liebhabern geführt und das Interesse an AiDoge weiter gestärkt.

Darüber hinaus verfügt AiDoge über eine eigene Kryptowährung namens $Ai. Der $Ai-Token ist integraler Bestandteil des Ökosystems von AiDoge und bietet den Benutzern verschiedene Vorteile. Als Utility-Token kann $Ai für Transaktionen, Teilnahme an Plattformaktivitäten und Belohnungen verwendet werden. Durch den Besitz und die Verwendung von $Ai haben die Benutzer die Möglichkeit, an der Entwicklung und dem Erfolg des Projekts teilzuhaben.

Für Ethereum-Investoren bietet AiDoge eine vielversprechende Alternative, um in ein aufstrebendes Projekt zu investieren. Während Ethereum zweifellos eines der bekanntesten und etabliertesten Projekte der Kryptowelt ist, bietet AiDoge eine neue Perspektive und Möglichkeiten. Die Meme-Generierungsfunktion von AiDoge unterscheidet es von vielen anderen Projekten und spricht eine breite Palette von Benutzern an.

Ein weiterer Vorteil von AiDoge ist seine Skalierbarkeit und potenzielle Rentabilität. Da das Projekt noch in den Anfängen steht, besteht die Möglichkeit für frühzeitige Investoren, von einem potenziellen Kurswachstum zu profitieren. Die steigende Popularität von AiDoge und die wachsende Community könnten zu einer erhöhten Nachfrage nach dem $Ai-Token führen, was zu einer Wertsteigerung führen könnte.