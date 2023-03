Ethereum Kurs Prognose: Wie weit kann die Rallye von ETH noch gehen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ethereum (ETH) befindet sich nach einer wichtigen Ankündigung der US-Notenbank im Konsolidierungsmodus. Mit einer Marktkapitalisierung, die nur von Bitcoin übertroffen wird, wechselt Ether aktuell für 1.750 US-Dollar den Besitzer, nachdem es am Dienstag einen ordentlichen Sprung von früheren Wochentiefs im Bereich von 1.720 US-Dollar erlebt hatte. In den letzten sieben Tagen ist die Kryptowährung um rund 6 Prozent gestiegen.

Es wurde erwartet, dass die US-Notenbank die Zinssätze um weitere 25 Basispunkte anhebt und damit die Zielspanne für die Federal Funds auf 4,75-5,0 Prozent erhöht. Diese Erwartung hat sich gestern Abend auch so bestätigt und Kryptos wie Ethereum reagierten mit einem geringfügigen Abverkauf.

Die US-Notenbank befindet sich aktuell in einem Balanceakt, da die Inflation in den USA immer noch deutlich über ihrem Zielwert von 2,0 Prozent liegt und sie nicht zulassen wird, dass sich die Finanzbedingungen zu sehr lockern. Sollten weitere Probleme für angeschlagene Banken auftreten, könnte dies der Kryptowährung erneut zu Hilfe kommen, da Anleger Gelder in Vermögenswerte umschichten könnten, die als „Absicherung“ gegen die Schwäche des traditionellen Finanzsektors gelten. Dazu gehören unter anderem Gold und Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether.

Menge von Ethereum wird zunehmend deflationär, doch Aktivität im Netzwerk lässt zu wünschen übrig

Eine von The Block vorgestellte Analyse der On-Chain-Daten deutet darauf hin, dass die Aktivität auf der Ethereum-Blockchain noch nicht die Art von Aufschwung zeigt, die historisch gesehen für einen ETH-Bullenmarkt erforderlich ist, um in Gang zu kommen. Die Anzahl der täglich aktiven und neuen Adressen sowie die Anzahl der täglichen Transfers befinden sich immer noch im Bereich des Bärenmarktes. Damit Ethereum neue Allzeithochs erreicht, müssten sich diese Werte wahrscheinlich deutlich verbessern.

Allerdings gibt es auch Grund zum Optimismus. Die steigende Deflationsrate, die vor einigen Wochen kurzzeitig über 5,0 % auf Jahresbasis lag (derzeit bei 0,6 %), könnte ETH Auftrieb geben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das bevorstehende „Shapella“-Upgrade des Ethereum-Netzwerks Mitte April als wichtiger potenzieller Aufwärtskatalysator für ETH angepriesen wird.

Das Upgrade wird zum ersten Mal ETH-Abhebungen von Stakings ermöglichen, und es wird erwartet, dass die größere Flexibilität (auf lange Sicht) mehr Investoren dazu ermutigen wird, ihre ETH-Token zu staken. Dies könnte das zirkulierende Angebot an ETH verringern (vorausgesetzt, ETH-Staker wollen über einen längeren Zeitraum Zinsen auf ihre Token verdienen), die Knappheit an den Börsen erhöhen und die Preise in die Höhe treiben. Während die aktuelle On-Chain-Aktivität nicht unbedingt auf einen starken Bullenmarkt hindeutet, könnten die Deflationsrate und das bevorstehende Netzwerk-Upgrade langfristig positiv für Ethereum sein.

Ethereum verliert gegenüber dem Bitcoin an Stärke

In den letzten Wochen haben Händler Bitcoin als sicheren Hafen gegen die anhaltenden Bankenturbulenzen in den USA und anderen Teilen der Welt bevorzugt. Dies spiegelt sich in den zunehmenden Spekulationen wider, wonach Bitcoin für Wall-Street-Investoren wie Cathie Wood eine potenzielle „Flucht in die Sicherheit“ darstellt. Während Bitcoin in dieser Zeit besser abschnitt als traditionelle Vermögenswerte und der Altcoin-Markt insgesamt, schnitt Ethereum schlechter ab. Allerdings ist Ethereum technisch gesehen für ein Comeback gegenüber Bitcoin gut positioniert.

Zwei technische Indikatoren deuten darauf hin, dass ETH/BTC in den nächsten Wochen stark ansteigen wird. Erstens ist der dreitägige Relative-Stärke-Index (RSI) des Paares unter 30 gefallen, was technische Analysten als „überverkauft“ bezeichnen. Zweitens ist der Preis von Ether im Vergleich zu Bitcoin in der Nähe seines aufsteigenden Unterstützungsniveaus gelandet.

Ein ähnliches Szenario im Juni-Juli 2022 ging einer etwa 60-prozentigen Rallye in Richtung des Widerstands der absteigenden Trendlinie von ETH/BTC voraus. Wenn sich dieses Muster wiederholt, könnte das Paar bis Juni 2023 auf das gleiche Widerstandsniveau zubewegen und Ether hätte eine gute Chance, um mehr als 15% auf etwa 0,075 BTC zu steigen.

Solch ein Durchbruch unter die aufsteigende Trendlinienunterstützung würde jedoch das bullische Fraktal entkräften. Aus fundamentaler Sicht könnte die Vorliebe der Händler für Bitcoin jedoch weiterhin bestehen bleiben, da sie in ihm nach wie vor einen sicheren Hafen gegen die anhaltenden Bankenturbulenzen sehen.

Wie wird es also für den Kurs von Ethereum weitergehen?

In Bezug auf die Zukunft von Ether (ETH) im Jahr 2023 gibt es eine Reihe von Faktoren, die den Preis der Kryptowährung beeinflussen könnten. Ein wichtiger Faktor ist die jüngste Entwicklung im US-amerikanischen und globalen Bankensektor, da sich dies auf die Makro-Narrative auswirken könnte, die traditionelle Anlageklassen und Kryptowährungen antreiben.

Da ein „dovish pivot“ der US-Notenbank erwartet wird, scheint es als ob die Aussichten für den Rest des Jahres 2023 eher auf eine Lockerung als auf eine Verschärfung der Finanzbedingungen hinauslaufen werden. Historisch gesehen haben solche Entwicklungen positiven Einfluss auf Kryptowährungen wie ETH gehabt.

Neben diesem Faktor scheinen auch Safe-Haven-Ströme von Anlegern in Kryptowährungen zu fließen, angeführt von Blue-Chip-Kryptowährungen wie Bitcoin. Dies könnte ein weiterer positiver Einfluss auf den Preis von ETH sein, da Anleger alternative Absicherungsmöglichkeiten gegenüber dem herkömmlichen, Fiat-basierten Finanzsystem suchen.

Ein weiteres technisches Signal für den langfristigen Anstieg von ETH ist das jüngste goldene Kreuz (der 50DMA von ETH bewegte sich Anfang Februar über seinen 200DMA) sowie der starke Anstieg von ETH/USD von seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Es besteht die Möglichkeit, dass der Preis pro Token in den oberen/mittleren $2.000-Bereich ansteigen könnte. Obwohl die genaue Höhe schwierig vorherzusagen ist, scheint ETH ein vielversprechendes Potenzial für Investoren zu bieten, insbesondere aufgrund der aktuellen Entwicklungen im US-amerikanischen Bankensektor und der wachsenden Akzeptanz von Kryptowährungen im Allgemeinen.

