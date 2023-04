Ethereum Kurs Prognose: Wie wird es nach der jüngsten Korrektur mit dem Preis von ETH weitergehen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ethereum, die weltweit zweitgrößte Kryptowährung, hat ihre jüngste Erfolgssträhne zum Erliegen gebracht. Dieser unerwartete Kursabfall stellt die Anleger vor die Frage, welche Perspektiven Ethereum in der Zukunft hat und ob es sich von diesem Rückschlag erholen kann oder nicht. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Beitrags liegt der Ethereum-Preis laut CoinMarketCap bei $1.850, jedoch waren die letzten 24 Stunden für die Kryptowährung alles andere als freundlich, da sie einen Rückgang von über 3 % verzeichnete.

Die vergangene Woche erwies sich sogar als insgesamt noch gnadenloser, da Ethereum einen beachtlichen Rückgang von 11 % hinnehmen musste. Die einst hoch fliegende Kryptowährung steht nun vor der Frage, was diesen Abwärtstrend ausgelöst hat und ob sie in den kommenden Tagen und Wochen ihre Kraft zurückerlangen kann.

In den letzten Tagen zeigten die Kryptowährungsmärkte Anfälligkeit, hauptsächlich aufgrund von Befürchtungen bezüglich einer anhaltend hohen Inflation, Schwankungen am Aktienmarkt und der drohenden wirtschaftlichen Rezession, die alle dazu beitrugen, die Preise in die Tiefe zu treiben.

Vor diesem Hintergrund hat Ethereum seit Dienstag einen kontinuierlichen Rückgang erlebt, ein Trend, der sich im gesamten Kryptowährungsmarkt widerspiegelt. Bitcoin beispielsweise verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 3 % und ist seit seinem jüngsten Höchststand von über 30.000 $ um mehr als 10 % gesunken, wobei es derzeit bei knapp 27.246 $ gehandelt wird.

Ist eine schnelle Erholung nach dem falschen Breakout möglich?

In einem umfassenderen zeitlichen Rahmen bleibt die Lage für Ethereum bearish, da der Kurs dabei ist, unter der Supportzone von $1.850 zu schließen. Falls dies geschieht, ist die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Abstiegs in Richtung der nächsten bedeutenden Unterstützungsebene bei 1.800 $ hoch, ein Szenario, das sich möglicherweise bis zum Ende der Woche erstrecken könnte.

Aus einer mittelfristigen Perspektive hat sich der Ethereum-Preis in die Mitte eines breiten Handelskanals zurückgezogen, wobei die Verkäufer die Oberhand gewinnen, da der Kurs unterhalb der entscheidenden $2.000-Schwelle verweilt. Dies weist darauf hin, dass die Kryptowährung weiterhin unter Druck geraten und Schwierigkeiten haben könnte, ihr aufsteigendes Momentum zurückzugewinnen.

Das 24-Stunden-Diagramm für Ethereum zeigt eine abwärts gerichtete Tendenz, da ETH innerhalb eines fallenden Kanals gehandelt wird. Der gleitende Durchschnitt über 200 Tage (MA) befindet sich über dem aktuellen Preis, was darauf hindeutet, dass die Bullen die Kontrolle über die vorherrschende Marktdynamik wiedererlangen müssen. Sollte es zu einem Aufwärtsausbruch aus diesem Kanal kommen, könnten die Bullen an Stärke gewinnen und Ethereum möglicherweise in Richtung der $2.000-Marke treiben.

Der MACD-Indikator untermauert das bärische Szenario, da die MACD-Linie deutlich gefallen ist und einen Schnittpunkt unterhalb der Signallinie vollzogen hat. Die Daten des Relative Strength Index (RSI) sehen aktuell jedoch recht bullisch aus. Er liegt derzeit bei 45,48, knapp oberhalb des überverkauften Bereichs. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte dies darauf hindeuten, dass die Käufer beginnen, wieder Fuß im Markt zu fassen. Ein Rückgang in Richtung des neutralen Levels von 50 könnte ein bullisches Wiederauflebenssignal darstellen.

Zusammengefasst ist Ethereum derzeit damit beschäftigt, seine bedeutenden Unterstützungsebenen aufrechtzuerhalten, während die allgemeine Marktstimmung weiterhin nach unten tendiert. Die aktuelle Kursentwicklung von Ethereum ist von bärischer Natur, und es ist zu erwarten, dass weitere Verluste eintreten, solange die Bären das Momentum beherrschen.

Könnte die gipfelnde Bitcoin-Dominanz zu einer Altcoin-Rallye mit massiven Kursgewinnen für ETH führen?

Laut Daten von TradingView erhöhte sich der Bitcoin-Dominanz-Index von 42 % im ersten Quartal auf 48 % und hatte bisher in diesem Monat Schwierigkeiten, dieses Niveau zu überschreiten. Die Kennzahl hat in den vergangenen zwei Jahren zwischen 38 % und 48 % oszilliert, wobei Rückgänge von 46 % bis 48 % deutliche Zugewinne bei Altcoins begleiteten.

Markus Thielen, Leiter der Abteilung für Forschung und Strategie beim Krypto-Service-Anbieter Matrixport, ist der Ansicht, dass die Bitcoin-Dominanz im Jahr 2022 mit einem Anteil von etwa 45/46 % an der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung einen vergleichbaren Höchststand erreichen könnte. Altcoins könnten eine bessere Performance zeigen

Thielen bemerkt, dass eine anhaltende Überperformance von Bitcoin im Vergleich zum Rest des Ökosystems darauf hindeuten würde, dass nur Bitcoin von Bedeutung sei. Das erscheint angesichts des intellektuellen und finanziellen Engagements in anderen Blockchain-Netzwerken jedoch unwahrscheinlich. Viele Investoren teilen diese Meinung und glauben, dass Altcoins ein beachtliches Potenzial besitzen und in absehbarer Zeit Bitcoin übertreffen könnten. Die Marktkapitalisierung von Altcoins verzeichnet vielversprechende Entwicklungen

Die Grafik zeigt, dass die gesamte Marktkapitalisierung von Altcoins innerhalb von zwei Monaten um über 60 % auf 1,39 Billionen US-Dollar angestiegen ist, nachdem die BTC-Dominanz im Juli 2021 von 48 % auf einen niedrigeren Wert gefallen war. Ähnliche Rückgänge der Dominanzrate im Oktober 2021 und Juni 2022 führten ebenfalls zu höheren Altcoin-Bewertungen und lassen eine mögliche Altcoin-Saison erahnen. Die Marktkapitalisierung von Altcoins, die den Gesamtwert aller alternativen Token widerspiegelt, deutet auf deren zunehmende Popularität unter Anlegern hin.

