Ethereum Kurs Prognose: Wie wird sich der Kurs im Angesicht des anstehenden Shapella-Updates entwickeln?

Der digitale Vermögenswert Ethereum (ETH) hat in letzter Zeit eine bemerkenswerte Stärke gezeigt und eroberte eine wichtige Unterstützungsmarke zwischen 1.700 und 1.780 US-Dollar zurück. Diese Rückeroberung wurde von 1,41 Millionen Adressen unterstützt, die 6,48 Millionen ETH gekauft haben. Dies weist auf ein wachsendes Interesse an diesem Vermögenswert hin und schafft eine entscheidende Basis für weiteres Aufwärtspotenzial.

Gemäß dem Krypto-Handelsanalysten Ali Martinez zeigt der „In/Out of the money around price chart“ von IntoTheBlock, dass ETH aufgrund des Mangels an signifikantem Widerstand vor ihm bereit für einen deutlichen Wertanstieg ist. Die Informationen beziehen sich auf ETH-Adressen, die zwischen 1.533 und 2.077 US-Dollar gekauft haben.

Die derzeitigen Markttrends deuten darauf hin, dass ETH für einen bedeutenden Ausbruch bereit ist. Durch die Etablierung einer soliden Basis und dem Fehlen von nennenswerten Widerständen wird der Aufwärtstrend des Vermögenswerts kurz vor dem Ausbruch stehen, wie Martinez feststellte. Dies zeigt, dass Ethereum ein vielversprechender digitaler Vermögenswert ist, der aufgrund seines aktuellen Trends ein großes Potenzial für Investoren hat.

Entwickler geben endlich Datum für Shapella-Update bekannt

Ein Entwickler von Ethereum, Tim Beiko, gab kürzlich bekannt, dass das lang erwartete Shapella-Update in zwei Wochen auf den Markt kommen wird. Das Upgrade besteht aus zwei Komponenten: dem Shanghai-Upgrade, das sich auf die Ausführungsschicht des Netzwerks konzentriert, und dem Capella-Upgrade, das Änderungen am Konsenslayer vornimmt. Das Shapella-Upgrade ist ein umfassendes Update, das beide Komponenten kombiniert und auch eine Engine-Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) enthält.

It's happening



Shapella is scheduled on mainnet for epoch 194048, scheduled for 22:27:35 UTC on Apr. 12, 2023



Client releases compatible with the upgrade are listed in the announcement below https://t.co/I0hSv9lnjz — timbeiko.eth (@TimBeiko) March 28, 2023

Das Shapella-Upgrade wird am 12. April im Ethereum-Netzwerk aktiviert, was einen weiteren wichtigen Meilenstein für Ethereum darstellt. Die Ethereum Foundation gab bekannt, dass das Upgrade in der Epoche 194048 aktiviert wird. Es ist erwähnenswert, dass mehr als 16,35 Millionen ETH derzeit im Netzwerk gestaked sind. Das Shapella-Upgrade wird daher von vielen mit Spannung erwartet. Es ist auch interessant zu erwähnen, dass Upgrades für die Ausführungsschicht nach Devcon-Städtenamen und Upgrades für die Konsenslayer nach Sternnamen benannt werden. Shapella ist die Kombination aus dem Devcon2-Standort Shanghai und dem Stern Capella.

Benutzer von Börsen, digitalen Geldbörsen und Hardware-Wallets müssen keine zusätzlichen Schritte unternehmen, es sei denn, sie werden von ihren Anbietern zu weiteren Maßnahmen aufgefordert. Dieses Upgrade ist ein wichtiger Schritt für Ethereum und wird den Nutzern neue Funktionen bieten und die Token-Wirtschaft weiterentwickeln.

Wie steht es nun um den ETH-Kurs, und wie wird er sich entwickeln?

Ethereum pendelt derzeit bei einem Preis von $1.796 und einem leichten Rückgang von 1,5 % in den letzten 24 Stunden. Die Gesamtmarktkapitalisierung von Ethereum beträgt $219 Milliarden. Es ist zu hoffen, dass diese Shapella-Aktualisierungen weiterhin positiv auf den ETH-Preis wirken werden. Die Tatsache, dass mehr als 90 % der Ethereum-Inhaber ihre Ethereum von den Börsen abheben, lässt darauf schließen, dass sie eine Preissteigerung erwarten.

Der Ethereum-Preis steht aktuell nähmlich auch vor der Herausforderung, den Widerstand bei 1.840 US-Dollar zu durchbrechen, was eine Abwärtskorrektur auslösen könnte. Sollte dies nicht gelingen, könnte die erste Unterstützung bei 1.780 US-Dollar und der Trendlinie liegen. Ein weiterer relevanter Support befindet sich bei 1.745 US-Dollar, was dem 61,8%-Fib-Retracement-Level der Aufwärtsbewegung vom Schwungtief bei 1.686 US-Dollar zum Hoch bei 1.828 US-Dollar entspricht. Falls der Preis weiter fällt, liegt die Hauptunterstützung bei 1.700 US-Dollar. Ein Durchbruch unter diese Marke könnte den Preis auf 1.665 US-Dollar drücken und weitere Verluste könnten einen Test der Marke von 1.620 US-Dollar erforderlich machen.

In Bezug auf die technischen Indikatoren zeigt der MACD für ETH/USD auf der Stunden-Chart eine Zunahme der Dynamik im bullischen Bereich. Der RSI für ETH/USD liegt jetzt über dem Wert von 50. Investoren sollten sich auch auf eine mögliche Korrektur vorbereiten und den Kurs von Ethereum genau beobachten. Wenn der Preis das Niveau von 1.840 US-Dollar nicht durchbrechen kann, könnte dies zu einer Abwärtsbewegung führen. Anleger sollten die wichtigen Unterstützungsniveaus im Auge behalten, die bei 1.745 US-Dollar und 1.700 US-Dollar liegen. Ein erfolgreicher Durchbruch dieser Niveaus könnte den Weg für weitere Kurssteigerungen ebnen, während ein Bruch dieser Unterstützungsniveaus zu weiteren Verlusten führen könnte.

Dieses auf Ethereum basierende Projekt wird Analysten zufolge 2023 explodieren

Fight Out, ein aufstrebendes Projekt auf der Ethereum-Blockchain, das Fitness und Blockchain-Technologie miteinander verbindet, wird voraussichtlich im Jahr 2023 eine bessere Entwicklung erfahren als Ethereum, eine Kryptowährung mit einer langen Vergangenheit, die bereits ein phänomenales Kurswachstum hinter sich hat.

Es handelt sich hier um eine Plattform und Fitnessstudio-Kette, die Nutzern personalisierte Trainingsprogramme bietet und Belohnungen in Form der In-App-Währung REPS für das Absolvieren von Workouts vergibt. Die Nutzer können ihren Fortschritt in einem digitalen Avatar integrieren und diesen personalisieren sowie Fitnessstudio-Pässe, Merchandise, private Sitzungen und NFT-Kosmetik mit REPS kaufen.

Darüber hinaus können die Nutzer von Fight Out an Ligen, Turnieren und speziellen Spielmodi mit der eigenen Kryptowährung $FGHT teilnehmen. Interessierte können FGHT noch im Vorverkauf zu vergünstigten Preisen erwerben und dabei einen Bonus von bis zu 50 % auf den Kauf erhalten. Die Bezahlung ist mit ETH und Kreditkarten möglich.

Angesichts der ständig wachsenden Nachfrage nach Fitness- und Gesundheits-Apps sowie Blockchain-Technologie und Kryptowährungen hat Fight Out das Potenzial, ein großer Erfolg zu werden. In der Zukunft könnte die Plattform auch von Gesundheitsversicherungen und Unternehmen genutzt werden, um die Gesundheit ihrer Kunden und Mitarbeiter zu fördern und dabei gleichzeitig Belohnungen in Form von FGHT zu bieten.