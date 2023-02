Ethereum Kurs Prognose: Wie wird sich die zweitstärkste Kryptowährung in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kurs von Ethereum (ETH) zeigt deutliche Anzeichen einer Konsolidierung um einen wichtigen monatlichen Widerstandswert. Obwohl ETH diese Hürde auf den unteren Zeitskalen in eine Unterstützungsuntergrenze umgewandelt hat, müssen Anleger auf einen entscheidenden Ausbruch aus dem Wimpel warten, um den Beginn der zweiten Etappe zu bestätigen.

Ether steht wegen seines bevorstehenden Netzwerk-Upgrades – der Shanghai Hard Fork – im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Laut CoinStats hat der Smart-Contract-Token eine Gesamtmarktkapitalisierung von 204 Milliarden US-Dollar, und diese Zahl wird aufgrund der bullischen Aussichten, die sowohl bei den Fundamentaldaten als auch bei den technischen Daten zu beobachten sind, nur noch steigen.

Der Ethereum-Preis bereitet sich auf seine nächste Bullenphase vor

Der Ethereum-Kurs ist zwischen dem 13. und 23. Februar um fast 20 % angestiegen. Als ETH an den monatlichen Widerstand bei 1.677 $ geriet, begann die Konsolidierung. Während dieser Seitwärtsbewegung hat Ether zwei höhere Tiefststände und zwei niedrigere Höchststände erreicht, was eine Wimpelformation anzeigt.

Insgesamt zeigt der Ethereum-Kursverlauf zwischen dem 13. und 20. Februar eine bullische Wimpelformation. Diese Formation prognostiziert einen 20-prozentigen Aufschwung, den man erhält, indem man den Abstand des anfänglichen Anstiegs misst und ihn zum Ausbruchspunkt des Wimpels addiert. Unter der Annahme, dass der Wimpel bei 1.720 $ durchbrochen wird, würde ein Anstieg von 20 % das Kursziel für Ethereum auf 2.055 $ setzen.

Diese optimistischen Aussichten für den Ethereum-Preis werden durch die versteckte bullische Divergenz zwischen dem Ether-Kurs und dem Relative Strength Index (RSI) unterstützt. Diese technische Formation wird erkannt, wenn der Preis höhere Tiefs bildet, der Momentum-Indikator jedoch niedrigere Tiefs anzeigt. Diese Konstellation führt häufig zu einem explosiven Anstieg des Aufwärtsmomentums, der den Kurs des Basiswerts antreibt. Während ein entscheidender Durchbruch des Wimpels die erste Bestätigung für einen Aufschwung wäre, können die Marktteilnehmer auf einen Candlestick-Schluss über der Ausbruchslinie bei $1.801 auf der Vier-Stunden-Linie warten.

Obwohl die bullischen Aussichten für den Ethereum-Preis logisch sind, müssen Anleger vorsichtig sein, da ein fataler Absturz des Bitcoin-Preises alles für ETH zunichtemachen würde. Ein entscheidender Umschwung des Unterstützungsniveaus von 1.554 $ auf dem Vier-Stunden- und dem Tages-Zeitrahmen würde die bullische These entkräften. Eine solche Entwicklung würde den Ethereum-Kurs bis zur Unterstützung bei 1.329 $ abstürzen lassen.

Ethereum’s Liquid Stake Derivate erleben ein Comeback

Die von Ethereum erwarteten Upgrades von Shanghai und Capella haben die Kapitalrotation in Gang gebracht, wodurch die Stake-Plattform und die nativen Token einen Nachfrageschub erfahren haben. Einige Beispiele für Liquid Stake Derivatives (LDSs) sind Lido Dao (LDO), Coinbase’s Wrapped Staked Ethereum (wstETH), Rocket Pool (RPL) und so weiter.

Da die Upgrades von Shanghai und Capella kurz vor der Umsetzung stehen, könnten diese Token ein Comeback erleben, insbesondere angesichts der oben beschriebenen potenziell positiven Aussichten von Ethereum.

Welche Auswirkungen wird das Shanghai-Update haben?

Das Ethereum-Netzwerk wird voraussichtlich Ende Februar ein weiteres großes Upgrade erhalten, das sogenannte Shanghai-Upgrade. Es wird das Liquid Staking erleichtern, weshalb es mit Spannung erwartet wird. Daher ist die Entwicklung und Einführung des Updates sehr wichtig. In der Vergangenheit kam es bei einigen Upgrades zu Verzögerungen, die in der Regel mit Herausforderungen im Entwicklungsprozess zusammenhingen. Auch der aktuelle Entwicklungsprozess für das Shanghai-Upgrade hat laut dem Ethereum All Core Developers Execution Call (ACDE) seine Tücken.

Eine der größten Herausforderungen, mit denen sich die Entwickler kürzlich konfrontiert sahen, ist ein Fehler im Geth EL-Client für die Shanghai-Version. Vorläufige Ergebnisse zeigten, dass Geth-Knoten aufgrund von leeren Blöcken unsynchronisiert waren. Der Geth (EL)-Client hat Berichten zufolge die Fehler beseitigt.

Der ACDE-Aufruf bot den Entwicklern auch die Gelegenheit, darüber zu diskutieren, wie mit großen binären Datentypen, sogenannten Blobs, innerhalb des Mempools und des Ethereum-Protokolls umgegangen werden kann. Eine Idee war, Transaktionen mit Zero-Blob-Transaktionstypen zu kennzeichnen, die eine spezielle Logik erfordern. Nachdem die Entwickler die Ideen rund um Zero-Blob-Transaktionen diskutiert hatten, entschieden sie sich dafür, die Idee ganz zu verwerfen. Denn sie waren sich einig, dass die vorgestellten Lösungsansätze die Komplexität erhöhen würden.

Péter Szilágyi, einer der Etnwickler von Geth (EL, sagte zu den Zero-Blob-Transaktionen das Folgende: „Die Theorie ist super nett, super elegant und wahnsinnig kompliziert. Man kann eine Menge großer Transaktionen in einem Block haben, aber nur ein oder zwei Blob-Transaktionen in einem Block. Das ist ein riesiger Verhaltensunterschied.“

Bislang bedrohen die Herausforderungen nicht unbedingt den Zustand des Netzwerks. Darüber hinaus ist erwähnenswert, dass der ACDE-Aufruf auch die rasche Art der Lösungen und Problemlösungen der Ethereum-Entwickler demonstrierte. Dies deutet darauf hin, dass der Start des Shanghaier Testnetzes am 28. Februar immer noch auf dem richtigen Weg ist.

Herausforderungen im Entwicklungsprozess sind üblich und zu erwarten. Sie haben eine sehr wichtige Rolle in den weiteren Verbesserungsprozessen eines Netzwerks. In der Zwischenzeit wird eine erfolgreiche Einführung wahrscheinlich das Interesse an Plattformen zur Liquiditätssicherung wie LIDO steigern.

