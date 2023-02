Ethereum Kurs Prognose: wohin kann der aktuelle Kurspump führen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Ethereum-Preis hat in den letzten 24 Stunden um 9 % zugelegt und ist im Rahmen einer marktweiten Rallye, die zum Teil durch einen Short-Squeeze verursacht wurde, auf 1.689 $ gestiegen. Das aktuelle Niveau bedeutet, dass er in einer Woche um 2 % und in einem Monat um 7 % gestiegen ist, wobei die heutige Rückkehr die Verluste der letzten Woche weitgehend ausgleicht.

Mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von über 10 Mrd. US-Dollar (bei der letzten Zählung waren es sogar über 13 Mrd. US-Dollar) verfügt der Token über reichlich Liquidität für weitere Bewegungen in den kommenden Stunden und Tagen. Und da ETH in Bezug auf die Fundamentaldaten eine der stärksten Kryptowährungen bleibt, könnte die heutige Rallye der Beginn nachhaltiger, das ganze Jahr über anhaltender Gewinne sein.

Ethereum-Kursvorhersage bei einem Handelsvolumen von 10 Milliarden Dollar – hat ETH das Bottom bereits erreicht?

Verschiedene Indikatoren von Ethereum deuten tatsächlich darauf hin, dass die Kryptowährung ihr Bottom bereits durchschritten haben könnte und sich mitten in einer starken Rallye befindet, die genügend Schwung hat, um sich fortzusetzen. Insbesondere der Relative-Stärke-Index ist auf 60 gestiegen, was einen steigenden Kaufdruck anzeigt, aber auch die Tatsache, dass der Token noch nicht überkauft ist.

Eine wichtige Widerstandsmarke, die es hier zu beachten gilt, liegt bei $1.700. Dieses Niveau wurde zuletzt im August überzeugend durchbrochen. Das Überschreiten dieses Niveaus könnte einen nachhaltigen Ausbruch für ETH bedeuten, das nach wie vor stark unterbewertet ist. Vielversprechend ist, dass das 24-Stunden-Volumen von ETH von 5 Mrd. $ über das Wochenende auf mehr als 13 Mrd. $ gestiegen ist. Diese Art von Volumen hat es seit Anfang Januar nicht mehr gegeben, als es innerhalb eines Tages von 1.400 $ auf 1.550 $ sprang.

Der Markt verfügt also über genügend Liquidität und positive Volatilität, um in den kommenden Stunden und Tagen weitere Gewinne zu erzielen. Und wie wir immer wieder festgestellt haben, bedeuten die Fundamentaldaten von ETH, dass es einer der am besten positionierten Token ist, um von einer marktweiten Rallye zu profitieren.

Letzte Woche wurde beispielsweise bekannt, dass der Zahlungsriese Visa USDC-Stablecoin-Zahlungen auf der Ethereum-Blockchain testet. Dies ist äußerst positiv für Ethereum, da die Beteiligung von Visa an der Plattform wahrscheinlich dazu beitragen wird, dass sie noch weiter wächst und ihre dominante Position stärkt.

1/ Why did the price of $BTC/$ETH suddenly rise today?



We found that several funds/institutions poured nearly $1.6B into the crypto market since Feb 10! pic.twitter.com/WRaSv4YtgP — Lookonchain (@lookonchain) February 16, 2023

Einige Experten sind sogar so weit gegangen, vorherzusagen, dass ETH in diesem Jahr Bitcoin übertreffen wird, wobei Mike McGlone von Bloomberg eine der lautesten Stimmen ist. Andere Analysten sagen auch voraus, dass sich ETH kurz- bis mittelfristig auf etwa 2.000 Dollar bewegen wird. Von dort aus lässt sich nicht sagen, wie weit sie noch steigen könnte, insbesondere wenn die Inflation weiter nachlässt und die Wale weiterhin mehr anhäufen.

Auf fundamentaler Ebene gibt es zahlreiche Gründe, die für einen anhaltenden Anstieg in diesem Jahr sprechen. Vor allem der Merge und andere jüngste Upgrades (z. B. EIP 1559) haben ETH in Zeiten hoher Aktivität eine Tendenz zur Deflation verliehen. Gleichzeitig haben die neu entdeckten deflationären Tendenzen von ETH dazu geführt, dass große Investoren den Token von den Börsen genommen haben. Die von Santiment zusammengestellten Daten deuten darauf hin, dass der Wert von ETH an den Börsen seit der Fusion (im September) um 37 % gesunken ist, während die Gesamtmenge an ETH im selben Zeitraum um 30 % gefallen ist.

Ethereum-Preis aktuell

Im Moment liegt der Live-Preis von Ethereum bei $1.682, mit einem Handelsvolumen von $12 Milliarden in den letzten 24 Stunden. Ethereum hat in den letzten Tagen einen Anstieg von fast 9 % erfahren. Mit einer Live-Marktkapitalisierung von $205 Milliarden liegt Ethereum derzeit auf Platz 2 bei CoinMarketCap.

Das ETH/USD-Paar zeigt aus technischer Sicht derzeit eine bullische Tendenz und prallt über der Marke von $1.490 ab, die eine wichtige Unterstützungsmarke am 38,2%-Fibonacci-Retracement-Level darstellt.

Ein bullischer Ausbruch über den Doppel-Top-Widerstand bei 1.700 $ könnte den ETH-Preis auf 1.785 $ ansteigen lassen. Ein weiterer Ausbruch nach oben könnte den Preis auch in Richtung 1.890 $ steigen lassen. Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung für Ethereum derzeit bei der Marke von 1.575 $. Sollte diese Marke durchbrochen werden, könnte dies zu weiterem Verkaufsdruck führen und den Preis in Richtung $1.495 oder sogar $1.365 drücken.

Die sinnvollste Ergänzung zu Ethereum im Kryptoportfolio ist aktuell C+Charge

C+Charge ist ein vielversprechendes Projekt, das im Jahr 2023 eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt und als interessante Alternative zu Bitcoin betrachtet werden kann. Das Hauptziel von C+Charge ist es, ein Problem im Zusammenhang mit dem Aufladen von Elektrofahrzeugen zu lösen. Es gibt derzeit kein Emissionsgutschriftsystem für Elektrofahrzeuge, was dazu führt, dass Verbraucher keine Belohnung für die Verwendung von umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln erhalten. Um dieses Problem zu lösen, hat C+Charge eine innovative Lösung entwickelt, bei der Verbraucher nach einer EV-Ladung und -Zahlung Emissionsgutschriften in Form von Token erhalten können.

Das Besondere an C+Charge ist, dass es Blockchain-Technologie und Dezentralisierung nutzt, um mehr Gerechtigkeit auf dem Markt zu schaffen. Jeder hat die Möglichkeit, von diesem Belohnungssystem für Elektrofahrzeuge zu profitieren. Die mobile App von C+Charge ist benutzerfreundlich und bietet alles, was E-Auto-Besitzer benötigen, um ihre Einnahmen aus Emissionsgutschriften zu verfolgen.

C+Charge ist eine vielversprechende Web3-Münze der Zukunft, an die viele Menschen glauben. Es gibt bereits eine Chance, sich am Vorverkauf zu beteiligen, der sich derzeit in der zweiten Phase befindet. Investoren können davon profitieren, indem sie zu einem niedrigen Preis investieren. Wenn C+Charge erfolgreich ist, könnte es eine große Rolle in der Zukunft des Verkehrs spielen und die Verwendung von Elektrofahrzeugen fördern.