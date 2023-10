Ethereum Kurs Prognose: Zurück auf 1.200 Dollar? Diese Alternativen bleiben bullisch

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die neue Woche ist nicht so angelaufen, wie Krypto-Investoren sich das gewünscht hätten. Auch die große Oktober-Rallye bleibt bisher aus, obwohl der Monat in der Community gern auch Uptober genannt wird. Davon ist bis heute nichts zu spüren. Zwar gibt es leichter Gewinne bei Bitcoin, Ethereum liegt seit dem Monatswechsel aber deutlich im Minus und die meisten Altcoins zeigen ein ähnliches Bild. Damit baut BTC seinen Status als digitale Leitwährung und größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung weiter aus. Bedeutet das für Ethereum, dass es wieder zurück auf 1.200 Dollar geht? Währenddessen zeigen sich TG.Casino und Bitcoin Minetrix im ICO (Initial Coin Offering) bullisch.

Sichere dir jetzt noch für kurze Zeit Bitcoin Minetrix zum günstigsten Vorverkaufspreis.

Der Ethereum-Kurs ist allein in der letzten Woche um über 4 % gefallen. Ein Blick auf die Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt bei vielen Coins sogar noch deutlich höhere Verluste. Alles in allem bleibt der Uptober zumindest fürs Erste aus. Zwar hat Bitcoin leicht zugelegt, die Gewinne, die man sich für diesen Monat erhofft hat, spiegelt das allerdings nicht wider. Der

Inzwischen liegt die Marktkapitalisierung von ETH, der zweitgrößten Kryptowährung, weit unter der 200 Milliarden Dollar Marke und Bitcoin sichert sich immer mehr Marktanteile, sodass die Bitcoin-Dominanz inzwischen bei 50,2 % liegt, während Ethereum nur noch 17,8 % des Werts aller Kryptowährungen ausmacht. Noch vor wenigen Wochen hat ETH mehr als 20 % für sich beansprucht. Obwohl sich rund um die Ethereum-Blockchain viele bullische Entwicklungen ergeben, reagiert der Kurs nicht entsprechend.

$TGC steuert auf eine Million Dollar zu. Jetzt noch rechtzeitig einsteigen.

Inzwischen bewegt sich Ethereum in derselben Preisspanne wie in der Zeit vor dem Crash der FTX-Börse, der nun schon bald ein Jahr zurück liegt. Sollte es im Fall Binance zu ähnlichen Entwicklungen kommen, könnte sich die Geschichte wiederholen und der Kurs könnte durchaus nochmal unter die 1.200 Dollar Marke crashen. Ohne einen solchen Crash ist die nächste wichtige Unterstützungslinie die psychologisch wertvolle 1.500 Dollar Marke, die nicht unterschritten werden sollte.

Fällt der Kurs unter diese Marke, könnte es von hier aus in großen Schritten weiter bergab gehen. Um wieder ein bullischeres Bild zu zeigen, wäre es wichtig, den Widerstand im Bereich um 1.650 Dollar zu durchbrechen und in weiterer Folge die beiden EMAs der letzten 100 und 200 Tage zu übersteigen, die bei 1.702 und 1.724 Dollar liegen.

TG.Casino könnte kurz vor der Kursexplosion stehen

In dem aktuellen Marktumfeld, das von Unsicherheit geprägt ist, sticht vor allem das neue Krypto-Casino-Projekt TG.Casino extrem bullisch hervor. Die Entwickler bringen ein Online-Casino auf den Markt, das vollständig auf Telegram basiert, den am schnellsten wachsenden Messenger-Dienst, der täglich Millionen von Nutzern vorweisen kann. Damit überzeugt TG.Casino vor allem durch seine leichte Zugänglichkeit, da Krypto-Casinos ansonsten oft daran scheitern, dass Neulingen, die nicht so technikaffin sind, der Einstieg zu kompliziert ist.

Jetzt mehr über TG.Casino erfahren.

Wer allerdings mit einem Smartphone und einem Messenger umgehen kann, was wohl auf die meisten Menschen zutrifft, findet sich auch im TG.Casino schnell zurecht, weshalb Experten ein enormes Potenzial sehen. Der Krypto-Glücksspielmarkt steht erst ganz am Anfang und verzeichnet Jahr für Jahr ein enormes Wachstum. Steigende Nutzerzahlen im TG.Casino dürften auch zu einer erhöhten Nachfrage des $TGC-Tokens führen. Vor allem, da die Entwickler sich ein ausgeklügeltes Rückkaufprogramm überlegt haben, bei dem ein Teil der Einnahmen des Casinos dafür verwendet wird, $TGC zurückzukaufen.

40 % der Token, die zurückgeauft werden, werden geburnt und damit aus dem Verkehr gezogen. So steigt die Nachfrage bei wachsender Bekanntheit immer weiter, während das Angebot immer weiter sinkt. Dass das die besten Voraussetzungen für eine Kursexplosion sind, ist bekannt. Die restlichen 60 % der Token-Rückkäufe werden an diejenigen ausgezahlt, die sich dazu entscheiden, ihre $TGC zu staken. Auch ein fixer Anteil der $TGC, die insgesamt in Umlauf kommen, ist für Staking Rewards reserviert.

Das ausgeklügelte System, das $TGC-Hodler zum Staking animiert und zurückgekaufte Token teilweise burnt, könnte durchaus für einen langfristigen Anstieg des Preises sorgen. Rollbit ist erst kürzlich auf eine Marktkapitalisierung von 700 Millionen Dollar gestiegen. TG.Casino bietet im Vergleich dazu zahlreiche Vorteil und könnte demnach ein ähnliches Ergebnis erzielen, was für Käufer aus dem Vorverkauf einen Anstieg um ein Vielfaches bedeuten würde. Selbst wenn es nur für einen Bruchteil dessen reicht, ist eine Rendite von weit mehr als 1.000 % nach dem Handelsstart an den Exchanges durchaus möglich.

Jetzt $TGC im Presale kaufen.

Bitcoin Minetrix tokenisiert Cloud Mining

Der Launch von Bitcoin Minetrix sorgt im Krypto-Space für viel Aufmerksamkeit. Die Idee, das Bitcoin Mining wieder in die Hände von Kleinanlegern und Privatpersonen zu legen, begeistert die Community. Wenn man bedenkt, dass Dezentralisierung eines der Hauptgründe für Kryptowährungen ist, ist es auch naheliegend, dass Bitcoin Minetrix so viel Anklang findet und im Presale bereits über 900.000 Dollar gesammelt hat.

Holder des $BTCMTX-Tokens sollen auf der Plattform die Möglichkeit bekommen, ein Guthaben für das Bitcoin Cloud Mining zu erhalten, wenn sie sich dazu entscheiden, ihre Token zu staken. Das Projekt befindet sich erst in der ersten Phase seiner vierteiligen Roadmap, Gespräche mit Cloud Service Anbietern laufen aber bereits.

Jetzt Bitcoin Minetrix Website besuchen.

Während Investoren schon während des Vorverkaufs mit dem Staking beginnen können und Rewards in Form von zusätzlichen $BTCMTX-Token erhalten, soll zu einem späteren Zeitpunkt die Verteilung von Credits für das BTC Mining vollautomatisiert über Smart Contracts geregelt werden. Je nachdem, wie hoch der eigene Anteil am Staking Pool ist, erhält man ein gewisses Guthaben, das für das Cloud Mining verwendet werden kann. Damit schafft $BTCMTX zwei Möglichkeiten, wie Token-Inhaber ein passives Einkommen aufbauen können.

Neben den Möglichkeiten, durch Staking eine Rendite zu erzielen, hoffen einige Investoren auch auf eine potenzielle Wertsteigerung des $BTCMTX-Tokens. Schon während des Presales wird der Preis mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Listing an den Kryptobörsen mitnehmen können. Nach dem Handelsstart an den Exchanges kann es zu erhöhter Volatilität kommen, bei der der Preis schnell um ein Vielfaches ansteigen kann. Analysten gehen von einem Anstieg um das 10-fache aus.

Jetzt Bitcoin Minetrix im Presale kaufen.









Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.