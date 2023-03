Ethereum – kurzfristige Kursschwierigkeiten, doch langfristiges Wachstumspotenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bullen müssen möglicherweise noch etwas Geduld haben, da der kurzfristige Ausblick für die zweitgrößte Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung turbulent aussieht. Der jüngste Rückgang von ETH hat den Kurs unter einen Aufwärtstrend geschickt, der seit Beginn des Jahres 2023 intakt war.

Das ist ein möglicherweise schlechtes Zeichen für den kurzfristigen Preisausblick von Ether, wobei eine Testung der Februar-Tiefs im Bereich von Mitte 1400 USD auf dem Plan stehen könnte. Natürlich könnte die aggressive Rallye an den US-Aktienmärkten am Freitag, wenn sie nächste Woche fortgesetzt wird, einen weiteren Abwärtstrend auf den Kryptomärkten verhindern. Wie auch immer der Fall ist, ETH wird wahrscheinlich weiterhin in ihrem Februar-Bereich zwischen Mitte 1400 USD und Mitte 1700 USD hin- und herspringen.

Allerdings ist es auch wichtig, den langfristigen Ausblick für Ethereum zu betrachten. Viele Experten sind optimistisch, dass die Einführung von Ethereum 2.0 mit dem nun folgenden Shanghai-Update zu einem erheblichen Anstieg des Preises führen wird. Die Einführung von Proof-of-Stake und die damit einhergehende Verringerung der Energiekosten und Umweltauswirkungen von Ethereum, sowie die mögliche Deflation könnten das Interesse institutioneller Anleger geweckt haben und den Preis in die Höhe treiben.

Darüber hinaus gibt es eine wachsende Anzahl von DeFi-Anwendungen und NFT-Plattformen, die auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut sind und immer mehr Nutzer anziehen. Diese wachsende Nutzerbasis und das steigende Interesse an dezentralen Finanzanwendungen könnten den Preis von Ethereum weiter antreiben.

Ethereum Deflation befindet sich auf neuem All-Time-High

Die Rate, mit der die Ethereum-Versorgung deflationiert wird, hat in letzter Zeit ihren höchsten Stand des Jahres erreicht. Am Mittwoch übertraf die Annualisierte EIP-1559-Burn-Rate die ETH-Ausgaberate um 1,425%, das meiste seit einem seltsamen Ereignis im letzten Mai, als die Deflationsrate für nur einen Tag über 17% stieg. Wenn die Deflationsrate steigt, bedeutet dies, dass einzelne ETH-Token schneller knapper werden. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass dies auf lange Sicht den Preis der Kryptowährung erhöhen wird.

Allerdings hat der Preis von ETH am Freitag, wie bereits erwähnt, bedingt durch Bedenken bezüglich der Bank für Kryptowährungen, Silvergate, und Berichte darüber, dass Tether Betrug begangen hat, um Zugang zum globalen Bankensystem zu erhalten, um fast 5 % abgenommen. Momentan liegt der Preis bei rund 1.570 Dollar und ist etwa 10 % niedriger als die jüngsten Höchststände im Bereich von 1.700 Dollar.

Trotzdem scheint die Deflationsrate weiter zu steigen. Daher sollten Trader die Deflation als potenziellen Gesprächspunkt und Erzählung im Hinterkopf behalten, die den ETH-Preis später in diesem Jahr steigern könnte. Andere Themen, die ebenfalls den Preis von Ethereum beeinflussen könnten, sind die Upgrades des Ethereum-Netzwerks, einschließlich des Starts von staked ETH withdrawals nächsten Monat, ein möglicher DeFi-Aufschwung und eine mögliche Verbesserung des makroökonomischen Hintergrunds, wenn eine US-Rezession vermieden werden kann und die sinkende Inflation der US-Notenbank Raum für Zinssenkungen gibt.

Um zu verstehen, was den Anstieg der ETH-Deflationsrate antreibt, ist es wichtig einordnen zu können, wie die Gebührenstruktur des Ethereum-Netzwerks funktioniert. Netzwerkgebühren werden in zwei Komponenten aufgeteilt. Die erste ist eine Grundgebühr, die alle Benutzer zahlen müssen, um sicherzustellen, dass ihre Transaktion auf der Blockchain akzeptiert und verarbeitet wird.

Dann gibt es ein optionales Trinkgeld, das Benutzer zahlen können, um ihre Transaktion schneller zu verarbeiten. Das Ethereum-Netzwerk berechnet automatisch die Basisgebühr, die in Zeiten hoher Netzwerklast steigt. Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559, das im August 2021 in den Ethereum-Code implementiert wurde, erfordert, dass alle von Benutzern gezahlten Basisgebühren verbrannt werden und die Token dauerhaft aus dem Umlauf entfernt werden.

Wenn die Basis-Gasgebühr steigt, steigt auch die Rate, mit der Ether verbrannt wird. Wenn diese Brennrate die ETH-Ausgaberate übersteigt, die bei etwa 0,55 % liegt, wird die ETH-Versorgung abnehmen. ETH wird an die Nodes und Staker ausgegeben, die das Ethereum-Netzwerk sichern.

Upgrade des Sepolia Testnet war erfolgreich

Die Ethereum-Community erwartet mit Spannung den bevorstehenden Shanghai Hard Fork, der im März auf dem Mainnet stattfinden soll. Um sich auf dieses Ereignis vorzubereiten, wurde das Sepolia-Testnetzwerk der Ethereum-Blockchain am 28. Februar erfolgreich aktualisiert. Das Upgrade namens „Shapella“ wurde entwickelt, um den bevorstehenden Fork zu simulieren und seine Funktionalität zu testen.

Eine der bedeutendsten Änderungen im Shapella-Upgrade ist die Möglichkeit für Validatoren, ihre gestakten Ether (stETH) von der Beacon-Chain zurück zur Ausführungsschicht abzuziehen. Zuvor mussten Validatoren mindestens 32 ETH auf der Ethereum-Blockchain einsetzen, um zu validieren. Mit diesem Upgrade können Validatoren jedoch nun Belohnungen von mehr als 32 ETH abziehen und weiter validieren. Wer seine gestakten ETH vollständig abziehen möchte, kann alle 32 ETH plus Belohnungen nehmen und die Validierung einstellen.

Die erfolgreiche Implementierung des Shapella-Upgrades im Sepolia-Testnetzwerk ist ein ermutigendes Zeichen für die Ethereum-Community. Es deutet darauf hin, dass der bevorstehende Shanghai Hard Fork wahrscheinlich reibungslos auf dem Mainnet ablaufen wird. Bevor der Hard Fork jedoch auf dem Mainnet live gehen kann, muss er zunächst auf dem Ethereum Goerli-Testnetzwerk veröffentlicht werden.

Das Goerli-Testnetzwerk ist ein wichtiger Testgrund für Ethereum-Upgrades, da es Entwicklern ermöglicht, neue Funktionen und Upgrades in einer abgeschirmten Umgebung zu testen, bevor sie auf dem Mainnet implementiert werden. Die Veröffentlichung des Shapella-Upgrades auf dem Goerli-Testnetzwerk wird im März erwartet, was den Entwicklern ausreichend Zeit gibt, um das Upgrade zu testen und seine Kompatibilität mit dem Ethereum-Ökosystem sicherzustellen.

