Ethereum mit dem größten Pump seit langem – ist dies der Beginn einer noch größeren Rallye?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptowährung Ethereum hat in den letzten Tagen einen enormen Preisanstieg erlebt, der viele Investoren und Krypto-Enthusiasten aufhorchen lässt. Mit einem Plus von über 15 % und einem Durchbruch des Widerstands von 1.650 US-Dollar scheint Ethereum in der aktuellen Krypto-Marktrallye eine Vorreiterrolle einzunehmen. Doch was steckt hinter diesem Preisanstieg und was bedeutet er für die Zukunft von Ethereum? Ist dies möglicherweise der Beginn einer noch größeren Rallye?

Wie steht es aktuell um den Preis von Ethereum?

Der Preis von Ethereum ist in den letzten Tagen um mehr als 15 % gestiegen und hat damit den Widerstand von 1.650 US-Dollar durchbrochen. Allerdings könnte der Kurs nun nochmals nach unten korrigieren und die Unterstützungszone von 1.625 US-Dollar testen. Der Preis hat sich nun über 1.650 US-Dollar und dem einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt konsolidiert. Es bildet sich auf der Stunden-Chart von ETH/USD ein kurzfristiges Ausbruchsmuster mit einem Widerstand bei 1.700 US-Dollar. Der Kurs hat die Widerstandszone von 1.680 US-Dollar überschritten und die 1.700 US-Dollar-Marke getestet, und liegt aktuell bei 1960 Dollar.

Aktuell handelt Ethereum über dem 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level der Aufwärtswelle von seinem Tiefststand bei 1.371 US-Dollar bis zu seinem Höchststand bei 1.701 US-Dollar. Der Kurs wird voraussichtlich auf Widerstand in der Nähe der 1.700 US-Dollar-Zone stoßen, wobei der erste größere Widerstand im Bereich der 1.740 US-Dollar-Marke liegt. Ein Schlusskurs oberhalb der Widerstandszone von 1.765 US-Dollar könnte einen weiteren deutlichen Anstieg einleiten und den Preis in Richtung des Widerstandswertes von 1.850 US-Dollar oder sogar 2.000 US-Dollar treiben. Insgesamt befindet sich Ethereum auf einem bullishen Pfad, aber es besteht die Möglichkeit einer kurzfristigen Korrektur.

Sollte der Kurs wieder sinken, bilden die Marken von 1650$ und 1.625 $ die nächste wichtige Unterstützung. Ein Durchbruch unter diese Marke könnte den Preis in Richtung 1.535 $ führen, was in der Nähe des 50%-Fib-Retracement-Niveaus der Aufwärtswelle von 1.371 $ bis 1.701 $ liegt. Weitere Verluste könnten einen Test der Marke von 1.500 $ erforderlich machen.

Im Hinblick auf die technischen Indikatoren verliert der MACD auf der Stunden-Chart für ETH/USD an Momentum im zinsbullischen Bereich. Der Relative Strength Index (RSI) für ETH/USD liegt jedoch über der 60-Marke. Insgesamt bleibt der Ethereum-Preis trotz der Möglichkeit einer Abwärtskorrektur bullish, da ein Schlusskurs über dem Widerstand von 1.765 $ einen weiteren Anstieg signalisieren könnte, der den Preis möglicherweise in Richtung 1.850 $ und darüber hinaus treibt.

Wie wird es mit dem ETH-Preis weitergehen?

Der Ethereum-Preis erlebt derzeit den größten Anstieg seit Langem, was Investoren und Enthusiasten des Kryptomarkts gleichermaßen erfreut. Doch was steckt hinter dieser Rallye und wird sie anhalten? Das Chartbild von ETH zeigt eindeutig ein bullisches Bild und der Relative-Stärke-Index (RSI) hat sich in den letzten Tagen von einem überverkauften Zustand auf über 60 erholt. Zudem deutet der Anstieg des gleitenden 30-Tage-Durchschnitts über den 200-Tage-Durchschnitt auf einen neuen Aufwärtstrend hin. Allerdings bleibt die Frage, wie lange dieser Trend anhalten wird.

Die Chancen für Ethereum stehen gut, insbesondere mit dem bevorstehenden Shanghai-Upgrade, das die Rücknahme von gestaketen ETH ermöglicht. Obwohl einige Investoren befürchten, dass dies zu einem starken Verkaufsdruck führen könnte, glauben andere, dass es mehr Institutionen in das Ethereum-Ökosystem locken wird. Denn die Möglichkeit, gestakete ETH abzuheben, wird den Nutzern das Risiko des Einsetzens abnehmen und ihnen versichern, dass ihre Gelder problemlos abgehoben werden können.

gm, let's make today happen: https://t.co/sqrX3fpwLk



Join 650+ of us to discuss the impact of the #Ethereum Shanghai Upgrade on the institutional adoption of staking.



11:00 AM EST | 3:00 PM GMT | 4:00 PM CET pic.twitter.com/qt9T6OcJya — Staking Rewards (@StakingRewards) March 14, 2023

Darüber hinaus bietet Shanghai die technische Grundlage für zukünftige Ethereum-Upgrades, einschließlich Sharding, das die Skalierbarkeit massiv verbessern wird, wenn es nächstes Jahr in Betrieb geht. All diese Faktoren machen Ethereum zu einem vielversprechenden Altcoin, der sich weiterhin positiv entwickeln könnte.

Tatsächlich gibt es momentan eine Tendenz dazu, dass ETH in Spitzenzeiten deflationär wird, da oft mehr Token verbrannt als generiert werden. Dies könnte langfristig dazu führen, dass sich der Bullenmarkt für ETH verstärkt. Besonders erfreulich sind auch die jüngsten Ankündigungen, die das Potential haben, die Nachfrage nach ETH zu erhöhen.

Ein Beispiel hierfür ist die Einführung von Coinbase’s eigener Layer-Two-Sidechain für Ethereum, die den Namen Base trägt. Das Ziel von Coinbase ist es, Base zu nutzen, um mehr als 1 Milliarde Nutzer in die Kryptowirtschaft einzubinden. Das könnte auch bedeuten, dass eine Vielzahl neuer Nutzer in die Ethereum-Wirtschaft einsteigen werden. Dies wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Ethereum-Nutzung im Laufe der Zeit steigt, was wiederum die oben genannten deflationären Effekte verstärken und die Nachfrage nach ETH im Allgemeinen erhöhen wird.

1/ We’re excited to announce @BuildOnBase.



Base is an Ethereum L2 that offers a secure, low-cost, developer-friendly way for anyone, anywhere, to build decentralized apps.



Our goal with Base is to make onchain the next online and onboard 1B+ users into the cryptoeconomy. pic.twitter.com/RmwZFJzGGs — Coinbase (@coinbase) February 23, 2023

Neben dieser positiven Nachricht gibt es auch die Ankündigung von Visa im Februar, dass das Unternehmen USDC-Stablecoin-Zahlungen auf der Ethereum-Blockchain testen wird. Zusammen mit der Coinbase-Ankündigung deutet dies darauf hin, dass viele große Unternehmen sich für Ethereum als öffentliche, erlaubnisfreie Blockchain entscheiden werden.

Diese positive Nachrichtenlage unterstützt die Prognose, dass ETH im Laufe des Jahres kontinuierlich steigen wird, obwohl der nächste Monat aufgrund der sich ausbreitenden Bankenkrise möglicherweise holprig verlaufen könnte. Wenn ETH die Marke von 1.700 US-Dollar überschreitet, könnte es in der zweiten Jahreshälfte 2.000 US-Dollar erreichen und bis Anfang 2024 auf 2.500 US-Dollar ansteigen.

Dieses auf Ethereum basierende Projekt wird sich voraussichtlich sogar noch besser entwickeln als der Coin der größten DeFi-Plattform:

Fight Out ist ein innovatives Fitness-Ökosystem, das auf der Web3-Technologie basiert und seine Nutzer für ihre Aktivitäten und Trainingseinheiten belohnt. Im Rahmen eines einzigartigen Fitness-Metaversums können Nutzer Herausforderungen und Wettbewerbe absolvieren und dabei Belohnungen verdienen. Die Plattform nutzt eine Token-Ökonomie, bei der Nutzer für das Erfüllen von Aufgaben M2E-Belohnungen erhalten und ihren eigenen Token-Avatar prägen können.

Fight Out wird auch eine eigene Kryptowährung namens FGHT haben, ein Ethereum-basiertes ERC-20-Token, das das Web3-Ökosystem antreiben wird. FGHT wird als Zahlungsmittel für die Teilnahme an Wettbewerben und Ligen verwendet werden, und Gewinne werden in FGHT ausgezahlt. Die Plattform wird REPS-Token verwenden, um den Kauf von Waren und Dienstleistungen zu ermöglichen.

Im Vergleich zu Konkurrenten wie Sweatcoin und STEPN bietet die Plattform einen ganzheitlicheren Ansatz für die Verfolgung und Belohnung von Fitnessaktivitäten. Das Projekt ist in der Lage, alle Formen von Fitnessaktivitäten durch den Einsatz von Smartphones, Wearables und Sensoren in Fitnessstudios zu messen. Die Konzentration auf Web3 macht das Projekt vielversprechend für Spieler und Fitness-Fans.

Investoren sollten das Potenzial von Fight Out erkennen, insbesondere wenn sie im PreSale Coins zu vergünstigten Konditionen erwerben und später gewinnbringend verkaufen möchten. Das auf Ethereum basierende Projekt hat das Potenzial, sich sogar noch besser zu entwickeln als der Coin der größten DeFi-Plattform.