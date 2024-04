Ethereum Preisprognose – Renditen durch neue Möglichkeiten erhöhen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Ethereum-Kurs hat seinen Rückgang unter die Unterstützungszone von 3.320 US-Dollar fortgesetzt und befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase. Es besteht die Möglichkeit eines erneuten Anstiegs, sollte der Kurs die Marke von 3.320 US-Dollar durchbrechen.

Ethereum hat weiterhin mit einem bärischen Marktumfeld zu kämpfen, notiert aber noch oberhalb der 3.225 US-Dollar Unterstützungszone. Der Kurs liegt momentan unter 3.400 US-Dollar und damit unter dem 100-Stunden-Simple Moving Average.

Im Stundenchart von ETH zeichnet sich eine bärische Trendlinie mit einem Widerstand nahe 3.225 US-Dollar ab. Ein Überschreiten der Widerstandszone von 3.320 US-Dollar könnte dem Kurs zu neuem Aufwärtsschwung verhelfen.

Ethereum mit wichter Supportzone und Widerstandsniveau, Quelle: www.tradingview.com

Ethereum Supportleves

Im Detail hat der Ethereum-Kurs sein Niveau unterhalb der 3.500 US-Dollar Marke auf stündlicher Basis gehalten und ist weiter Richtung Unterstützungsstufe von 3.225 US-Dollar gefallen. Dabei fiel der Kurs sogar unter 3.220 US-Dollar, mit einem Tiefpunkt bei 3.215 US-Dollar. Nun versucht der Kurs, eine Erholungsbewegung einzuleiten, und hat bereits die Marke von 3.300 US-Dollar überschritten. Dabei wurde das 23,6% Fibonacci-Retracement-Niveau der Abwärtsbewegung vom Hoch bei 3.655 US-Dollar bis zum Tief bei 3.215 US-Dollar getestet.

Ein nächster wichtiger Widerstand befindet sich nahe der 3.550 US-Dollar Marke. Sollte Ether darüber hinaus an Schwung gewinnen, könnte der Kurs in Richtung des 3.680 US-Dollar Hindernisses steigen.

Ein Durchbruch über das 3.680 US-Dollar Widerstandsniveau könnte Ethereum sogar bis an die 3.780 US-Dollar Marke bringen. Weitere Gewinne könnten eine Überprüfung der 3.850 US-Dollar Marke nach sich ziehen.

Zusätzliche renditen für Ethereum Holder

Die Einführung des Restaking-Protokolls von Ethereum, wie es “EigenLayer” vorschlägt, könnte laut einem Forschungsbericht von Coinbase vom 2. April eine fundamentale Grundlage für eine Vielzahl neuer dezentralisierter Anwendungen auf der Blockchain bilden. Allerdings warnen die Analysten David Han und David Duong vor mehreren neuen, teilweise versteckten Risiken, die damit einhergehen können.

EigenLayer ermöglicht es Nutzern, zusätzliche Belohnungen in Form von Liquid Restaking Tokens (LRTs) zu verdienen, indem sie Ether (ETH) über Liquid Staking Protokolle wie Lido (LDO) staken und somit aktiv validierte Dienste (AVS) absichern. Diese Restaking-Aktivität scheint auf den ersten Blick unkompliziert, birgt jedoch das Risiko einer Risikokumulation, da dieselben Mittel für ähnliche Validatoren zur Erzielung höherer Erträge eingesetzt werden können.

Insbesondere könnte die Einführung von LRTs dazu führen, dass sich Restaker auf Anbieter mit höherem Risiko konzentrieren, die die höchsten Erträge versprechen, wodurch das Risikoprofil insgesamt erhöht wird.

EigenLayer Ökosystem, Quelle: www.eigenlayer.xyz

Darüber hinaus könnten LRT-Anbieter und dezentrale autonome Organisationen (DAOs) dazu motiviert sein, ihre Einsatzmittel mehrfach zu restaken, um wettbewerbsfähig zu bleiben, was wiederum das Risiko erhöhen könnte. Trotz dieser Bedenken sehen die Analysten in der Restaking-Protokoll von EigenLayer ein großes Potenzial als Basis für neue Dienste und Middleware auf Ethereum, was wiederum eine bedeutende Quelle für ETH-Belohnungen für Validatoren in der Zukunft darstellen könnte.

Die Analysten prognostizieren, dass trotz eines möglichen kurzfristigen Rückgangs im gesamten Wert, der in Eigenlayer gesperrt ist (TVL), wenn das “Point Farming” endet oder die frühen AVS-Belohnungen unter den Erwartungen liegen, der Betrag des restaked ETH langfristig weiter wachsen wird. Am 6. März übertraf Eigenlayer den Kreditriesen Aave und wurde zum zweitgrößten DeFi-Protokoll mit einem gesamten gesperrten Wert (TVL) von 11,4 Milliarden US-Dollar, gemessen an DefiLlama, nur übertroffen vom Ethereum Liquid Staking Protokoll Lido.

Rstaking zeigt hier zwar ein enormes Potential für Ethereum-Holder, kann durch die “vervielfachung” des Risikos aber zu enorm hohen Ausfällen führen.

