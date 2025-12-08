Ethereum: So hätte sich ein Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt

Am 07.12.2020 lag der Kurs von Ethereum bei 591,87 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETH investiert hätte, hätte er nun 0,1690 Ethereum im Depot. Da sich der Wert von Ethereum am 07.12.2025 auf 3 052,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 515,77 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 515,77 USD entspricht einer Performance von +415,77 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1 471,59 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 22.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net