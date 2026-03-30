Ethereum: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Ethereum gebracht.

Ethereum war am 29.03.2021 1 816,82 USD wert. Bei einem ETH-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,05504 Ethereum. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,22 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.03.2026 auf 1 984,26 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,22 Prozent angezogen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum am 08.04.2025 bei 1 471,59 USD. Am 22.08.2025 stieg Ethereum auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net