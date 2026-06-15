|Lohnender ETH-Einstieg?
|
15.06.2026 11:03:13
Ethereum: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Gestern vor 3 Jahren wurde Ethereum bei 1 650,92 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,057 ETH. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 442,44 USD, da sich der Wert von Ethereum am 14.06.2026 auf 1 723,96 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,42 Prozent zugenommen.
Am 06.06.2026 fiel ETH auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 568,63 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,161
|
0,0004
|
|
0,03
|Japanischer Yen
|
185,91
|
0,4100
|
|
0,22
|Britische Pfund
|
0,8647
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9205
|
-0,0017
|
|
-0,18
|Hongkong-Dollar
|
9,096
|
0,0028
|
|
0,03