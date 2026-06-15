Ethereum: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ethereum-Engagement verdienen können.

Gestern vor 3 Jahren wurde Ethereum bei 1 650,92 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,057 ETH. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 442,44 USD, da sich der Wert von Ethereum am 14.06.2026 auf 1 723,96 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,42 Prozent zugenommen.

Am 06.06.2026 fiel ETH auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 568,63 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net