|Investition im Fokus
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27.07.2026 11:03:15
Ethereum: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 26.07.2023 lag der Kurs von Ethereum bei 1 871,31 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,344 Ethereum. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 428,22 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.07.2026 auf 1 951,44 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 4,28 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1 564,05 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
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