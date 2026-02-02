|Performance im Fokus
Ethereum: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Ethereum kostete am 01.02.2025 3 116,34 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,3209 Ethereum. Das Investment hätte nun einen Wert von 727,36 USD, da Ethereum am 01.02.2026 2 266,70 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,26 Prozent abgenommen.
Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
