Performance im Fokus 02.02.2026 11:03:13

Ethereum: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Ethereum: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einer frühen Ethereum-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Ethereum kostete am 01.02.2025 3 116,34 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,3209 Ethereum. Das Investment hätte nun einen Wert von 727,36 USD, da Ethereum am 01.02.2026 2 266,70 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,26 Prozent abgenommen.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1867
0,0016
0,14
Japanischer Yen
183,731
-0,4090
-0,22
Britische Pfund
0,8655
-0,0008
-0,09
Schweizer Franken
0,9194
0,0032
0,34
Hongkong-Dollar
9,2683
0,0111
0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen