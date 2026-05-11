Krypto-Anlage im Fokus 11.05.2026 11:03:13

Ethereum: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Ethereum: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Ethereum-Investition gewesen.

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Ethereum 3 946,20 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in ETH investierten, hätten nun 0,02534 Ethereum im Portfolio. Da sich der Wert von Ethereum am 10.05.2026 auf 2 371,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,10 USD wert. Mit einer Performance von -39,90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief von ETH liegt derzeit bei 1 820,73 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 22.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

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