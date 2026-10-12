Wachstum oder Verlust? 12.10.2026 11:03:15

Ethereum: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Ethereum: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einem frühen Ethereum-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde Ethereum bei 3 751,11 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in ETH investiert hat, hat nun 0,2666 Ethereum im Portfolio. Die gehaltenen Ethereum wären am 11.10.2026 bei einem ETH-USD-Kurs von 2 533,50 USD 675,40 USD wert gewesen. Mit einer Performance von -32,46 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 1 564,05 USD erreichte der Coin am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4 245,96 USD und wurde am 13.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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