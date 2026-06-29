|ETH-Performance
|
29.06.2026 11:03:13
Ethereum: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Ethereum notierte am 28.06.2025 bei 2 437,62 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,4102 ETH. Die Anlage hätte nun einen Wert von 644,27 USD, da sich der Wert von Ethereum am 28.06.2026 auf 1 570,50 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 35,57 Prozent vermindert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1 564,05 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,14
|
0,0017
|
|
0,15
|Japanischer Yen
|
184,53
|
0,3500
|
|
0,19
|Britische Pfund
|
0,8629
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,922
|
-0,0004
|
|
-0,04
|Hongkong-Dollar
|
8,9412
|
0,0132
|
|
0,15