ETH-Performance 29.06.2026 11:03:13

Ethereum: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Ethereum: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ethereum verlieren können.

Ethereum notierte am 28.06.2025 bei 2 437,62 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,4102 ETH. Die Anlage hätte nun einen Wert von 644,27 USD, da sich der Wert von Ethereum am 28.06.2026 auf 1 570,50 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 35,57 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1 564,05 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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