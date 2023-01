Ethereum steigt an 8 Tagen in Folge und lässt 1.500 Dollar Marke hinter sich – Bullenfalle oder Trendumkehr?

Während sich 2023 für die meisten Kryptowährungen positiv entwickelt, gelingt bei Ethereum etwas, das nur die Wenigsten Coins hinbekommen: Gestern hat der ETH-Kurs zum 8. Mal in Folge höher geschlossen. Acht grüne Tageskerzen direkt hintereinander sind schon am Aktienmarkt nicht oft zu sehen und bei Kryptowährungen erst recht nicht. Inzwischen hat der EMA der letzten 20 Tage den EMA50 und den EMA100 nach oben hin gekreuzt, was als weiteres stark bullisches Signal zu deuten ist. Dennoch ist noch ein weiterer Anstieg bis auf 1.700 Dollar nötig, um eine Trendumkehr und das Ende des Bärenmarkts zu bestätigen. Noch ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Anstieg zum Jahresstart um eine Bullenfalle handelt.

Auch die dritte Handelswoche startet Ethereum mit einem Plus von mehr als 1 %. Auf Wochensicht ist der Preis für einen Ether damit nun schon um mehr als 17 % gestiegen. Mit jedem weiteren Tag steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Bullen eine Verschnaufpause machen – die Frage ist nur, wie stark der Rücksetzer dabei ausfällt. Nachdem der EMA20 erst den EMA50 und nun auch den, der letzten 100 Tage gekreuzt hat, bahnen sich auch weitere bullische Signale am Chart an. Der EMA50 steht inzwischen auch kurz vor dem Crossover mit dem EMA100. Beim Überschreiten der 1.500 Dollar Marke hat Ethereum zudem auch die 200-Tages-Linie hinter sich gelassen. Das sind lauter Signale, die weitere Bullen in den Markt ziehen könnten und so das endgültige Aus des Bärenmarkts bringen könnten. Allerdings warten Investoren in dieser Woche noch auf zahlreiche Berichte aus den USA, die weiteren Aufschluss über die Wirtschaftslage geben sollen. Diese Daten werden sich auch auf den Kryptomarkt auswirken und somit ist noch nicht klar, ob die 200-Tages-Linie als neuer Support halten wird. Bei schlechten Zahlen könnte die Euphorie am Aktienmarkt und am Kryptomarkt schnell wieder gebremst werden. Es ist also noch nicht ausgeschlossen, dass der ETH-Kurs zurückfällt auf das Ausgangsniveau zum Jahreswechsel. Noch bleibt also abzuwarten, ob die Nachrichten aus dieser Woche den Kurs zurück in Richtung 1.200 Dollar drücken, oder ob sogar schon das Erreichen der 1.700 Dollar Marke möglich wird und damit die Trendwende endgültig bestätigt ist. Beim Überschreiten dieser Marke wäre es leicht denkbar, dass Ethereum in diesem Jahr eine Rendite von mehr als 100 % einbringt und zurück auf 2.500 Dollar ansteigt. Für noch höhere Kursziele ist es in diesem Jahr aber wahrscheinlich noch zu früh, da der Hype am Kryptomarkt in den letzten Jahren auch viel von der lockeren Zinspolitik der Zentralbanken angetrieben wurde und uns die höheren Zinsen noch eine ganze Weile begleiten werden. Dennoch könnte nach Krieg, Pandemie und Inflation 2023 ein Jahr der Erholung werden, da diese Krisen im letzten Jahr bereits eingepreist wurden und der Schock bei den Anlegern allmählich nachlässt. In Zeiten, bei denen die Inflation noch über 6 % liegt und die Zinsen für Geld auf dem Sparbuch nicht im selben Verhältnis angestiegen sind, ist es auch naheliegend, dass Anleger sich nach Möglichkeiten umsehen, die ihr Kapital dennoch wachsen lassen können. Da ist Ethereum mit dem Potenzial, in diesem Jahr um 100 % zu steigen, durchaus eine Wahl. Auch, wenn es sich bei Kryptowährungen um Risiko-Assets handelt, sind hier sehr hohe Renditen möglich. Noch deutlich mehr Wachstum könnten Coins bringen, die noch auf viel weniger Marktkapitalisierung kommen und entsprechend kleiner sind. Der $RIA könnte so ein Coin sein, bei dem es sich lohnen könnte, ihn zur Diversifizierung ins Portfolio zu holen.

Der $RIA ist der Token, den man im Play 2 Earn Game Calvaria – Duels of Eternity verdienen kann. Dabei handelt es sich um ein NFT-Sammelkartenspiel. Zu Beginn entscheidet man sich, welcher Armee man sich anschließt, um dann mit den 3D-Kreaturen in Form von NFTs gegen andere Spieler anzutreten. Die Karten können auch auf dem eigenen Marktplatz gehandelt werden und so weitere $RIA einbringen. Außerdem finden im Calvaria-Universum regelmäßig Turniere statt, bei denen man auch die Gelegenheit erhält, seine Wallet aufzubessern. Da sich die Entwickler dazu entschieden haben, das Game nicht nur in einer Play 2 Earn-, sondern auch in einer kostenlosen Version anzubieten, werden auch nicht nur Krypto-Enthusiasten als Zielgruppe angesprochen.

Mit einer mobilen Version und einer PC-Version wird Calvaria – Duels of Eternity einer breiten Masse an Gamern zugänglich gemacht, wodurch der $RIA das Potenzial hat, nach dem Launch eine Kursexplosion hinzulegen. Derzeit erhält man den $RIA noch für 15 Tage im Presale, bevor der Coin an den ersten Exchanges gelistet wird. Da inzwischen aber 90 % der verfügbaren Token verkauft sind, sollten Investoren sich beeilen, da der Presale natürlich früher endet, wenn die Coins vorher ausverkauft sind. BIs jetzt konnten mehr als 140 Millionen RIA verkauft werden, wodurch eine Summe von knapp 3 Millionen Dollar umgesetzt wurde, um das Projekt zu realisieren. Das macht deutlich, dass viele Investoren vom Erfolg von Calvaria – Duels of Eternity und vom Potenzial des $RIA-Tokens überzeugt sind. Das sind die besten Voraussetzungen, um noch in diesem Jahr eine Kursrallye zu erleben.

