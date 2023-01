Ethereum steigt auf 1.400 Dollar – Ist der Abwärtstrend damit endgültig vorbei?

Es ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Das neue Jahr bringt den Aufschwung mit, auf den die Börse und der Kryptomarkt so lange gewartet haben. Von 11 geschlossenen Tageskerzen sind 9 im Plus und Widerstände, die seit Monaten nicht durchbrochen werden konnten, sind inzwischen Geschichte. Wie zu erwarten hat der ETH-Kurs nach dem Überschreiten der 1.350 Dollar Marke nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen und ist im Anschluss sogar direkt auf 1.400 USD angestiegen. Die Serie von 4 aufeinanderfolgenden Tagen im Plus hat es bei Ethereum schon seit Monaten nicht mehr gegeben und nach den aktuellen Entwicklungen steigt der Kurs auf das höchste Niveau seit dem Crash von FTX.

Kurzfristig steigt der Preis für einen Ether sogar auf 1.420 Dollar an, bevor es dann wieder einen leichten Rücksetzer gibt. Aktuell bewegt sich der Preis bei rund 1.400 Dollar. Damit gewinnt Ethereum knapp 5 % von gestern auf heute – erneut mehr als der Bitcion, der mit einem Plus von 4 % aufwarten kann. Damit beläuft sich auch die gesamte Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen mit 885 Milliarden Dollar auf den höchsten Stand seit November letzten Jahres. Ethereum baut seine Marktdominanz weiter aus auf 19,3 % und beläuft sich damit auf einen Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Ether von mehr als 171 Milliarden Dollar. Am Stundenchart wird schnell klar, dass die Bullen jetzt erstmal eine Pause einlegen und aufgrund der lang anhaltenden Aufwärtsbewegung steigt natürlich mit jedem Tag die Wahrscheinlichkeit, dass es nun wieder einen leichten Rücksetzer gibt.

Ist der Bärenmarkt vorbei?

Am Chart dürfte das aber kein Problem darstellen, wenn dieser nicht zu heftig ausfällt. Das Crossover des EMA20 und EMA50 ist inzwischen bestätigt. Dieses bullische Signal hat offensichtlich zahlreiche weitere Investoren in den Markt gebracht und auch der EMA100 liegt inzwischen schon weit zurück. Sollte dieser nicht schlagartig bei einem massiven Rücksetzer unterschritten werden, stehen die Chancen für Ethereum gut, aus dem Abwärtstrend auszubrechen. Das nächste stark bullische Signal wäre das Überschreiten der 1.500 Dollar Marke, die plötzlich schon für den Jänner in greifbare Nähe gerückt ist. Diese Marke zu durchbrechen hätte nicht nur einen starken psychologischen Wert, direkt darüber liegt auch der EMA200 bei 1.504 Dollar, wodurch die Bullen hier nochmal eine starke Aufwärtsdynamik mitbringen würden. Ein Anstieg um weitere 7,14 % wäre nötig, um die 1.500 Dollar Marke anzutesten. Hier wird sich dann zeigen, ob der EMA200 als unüberwindbarer Widerstand gilt, oder ob die Bullen mit dem gleichen Tempo weitermachen, wie sie in das Jahr gestartet sind. Um eine Trendwende wirklich zu bestätigen, wäre allerdings ein Anstieg auf das Niveau vor der Pleite von FTX nötig. Bis dahin sind noch mehrere Widerstandszonen im Bereich von 1.560 und 1.600 Dollar zu überwinden, bevor in weiterer Folge bei 1.700 Dollar endgültig ein höheres Hoch die Trendwende bestätigen würde. Hierfür ist es allerdings noch zu früh, da es dazu einen Anstieg um mehr als 21 % benötigen würde. Bis zum Shanghai-Upgrade, das wohl für März bei Ethereum geplant ist, könnte ein solcher Anstieg allerdings möglich sein, wenn das Jahr ähnlich stark weitergeht, wie es angefangen hat. Inzwischen kann es sich lohnen, sich auch bei kleineren Coins umzusehen, die vor allem im Aufwärtstrend stark pumpen und ihren Wert in kurzer Zeit vervielfachen können.

C+Charge als alternatives Investment?

Während Ethereum mit dem Merge mehr als 99 % des Stromverbrauchs zur Erhaltung des Netzwerks eingespart hat und sich somit die besten Voraussetzungen für eine aussichtsreiche Zukunft geschaffen hat, ist man bei C+Charge noch eine Stufe weiter gegangen, um Klimaziele zu erreichen. Das Team hinter C+Charge möchte sich dem wachsenden Problem der mangelnden Lade-Infrastruktur stellen und diese nicht nur austauschen, sondern auch ein einheitliches Zahlungssystem anbieten und Fahrer bei jeder Füllung mit Emissionsgutschriften belohnen. Somit können auch Privatpersonen und kleine Unternehmen nachweislich ihren CO2-Fußabdruck reduzieren. Derzeit landen die Emissionsgutschriften nur bei den Autobauern und Betreibern der Ladestationen. Diese Gutschriften können im Anschluss verkauft werden, wodurch man fürs Laden seines Fahrzeugs bares Geld erhält.

Damit trifft das Team scheinbar einen Nerv. Der C+Charge Token CCHG wird aktuell im Presale angeboten und hat innerhalb kürzester Zeit mehr als 250.000 Dollar eingebracht. Auch der Twitter-Accoung von C+Charge kann bereits mehr als 12.000 Follower vorweisen. Investoren sind sich einig, dass es sich hier um ein Projekt mit Zukunft handelt und der CCHG das Potenzial hat, nach dem Umsetzen des Projekts enorm im Wert zu steigen. Aktuell erhält man auf der C+Charge Website einen Token für 0,013 USDT, ehe der Preis in weiteren Phasen des Vorverkaufs immer weiter angehoben wird. Damit können Investoren bereits vor dem Launch einen Buchgewinn verzeichnen, wenn sie bereits in der ersten Stufe des Presales einsteigen.

