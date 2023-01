Ethereum steigt in 7 Tagen um 9 % – Steigt der Preis schon bald auf 1.500 Dollar?

Der gestrige Start in die zweite Handelswoche hat erneut Euphorie in den Kryptomarkt gebracht. Nachdem in der ersten Kalenderwoche nur minimale Steigerungen von Tag zu Tag stattgefunden haben, ist zum Start der zweiten Woche ordentlich Kapital in den Markt der digitalen Währungen geflossen. Von rund 825 Milliarden Dollar wurde die Marktkapitalisierung aller Coins in der Spitze auf 860 Milliarden Dollar erhöht. Nach dem Peak gab es einen leichten Rücksetzer auf 850 Milliarden USD. Seitdem hält sich der Markt auf diesem hohen Niveau stabil. Ethereum zählt definitiv zu den größten Gewinnern dieser Entwicklung und hat in den letzten 7 Tagen mehr als 9 % zugelegt. Dabei wurden gleich mehrere Widerstände durchbrochen, die seit einiger Zeit als unüberwindbar galten. Vor allem im Bereich der 1.300 Dollar war mit mehr Widerstand zu rechnen, dieser konnte aber überwunden werden und wenn Jerome Powell in seiner heutigen Ansprache die Stimmung nicht wieder komplett kippt, könnten Ethereum schon bald wieder goldene Zeiten bevorstehen.

Während die leicht bullische Stimmung der letzten Woche noch sehr zerbrechlich war, gibt es inzwischen immer Anzeichen am Ethereum-Chart, die auf einen bevorstehenden Aufwärtstrend hindeuten. Der EMA20 steht kurz davor, den EMA50 nach oben hin zu kreuzen und auch der EMA100 wurde gestern überschritten. Die überraschend guten Arbeitsmarktdaten in den USA haben den Markt stark angetrieben, allerdings ist Jerome Powell in Zeiten hoher Inflation kein Freund davon, falsche Hoffnungen zu machen. Mit ihm steht und fällt der weitere Verlauf. Bei guten Wirtschaftsdaten kommt bei Investoren schnell die Hoffnung auf, die Zinspolitik würde früher als geplant gelockert werden. Powell ist eher dafür bekannt, diese Euphorie zu dämpfen. Damit könnte es noch vor dem Crossover zu einem Dämpfer kommen. Nachdem der Kurs gestern am Widerstand bei 1.350 Dollar abgewiesen wurde, könnte bei jeder noch so versteckten Andeutung seitens Powell auch dieser Widerstand schon bald Geschichte sein. Beim Überschreiten dieser Marke in den nächsten Tagen wären alle Anzeichen bullisch und zahlreiche Kauf-Orders könnten hier ausgelöst werden. Damit wäre auch ein Anstieg zurück zur 1.500 Dollar Marke schon bald wieder möglich. Noch ist es zu früh, um den Trend zu bestätigen, doch mit 10 Tageskerzen in diesem Jahr, von denen 8 grün sind, sieht das Chartbild nicht mehr ganz so düster aus, wie im letzten Jahr. Der Wert aller Ether, die sich im Umlauf befinden, beläuft sich inzwischen auf mehr als 162 Milliarden Dollar und auch die Marktdominanz von Ethereum liegt inzwischen schon bei mehr als 19 %. Seit dem Merge im September letzten Jahres sprechen auch die Fundamentaldaten von Ethereum für sich. Der starke Abverkauf der letzten Monate hat in erster Linie mit den Schwierigkeiten am Kryptomarkt an sich zu tun, weniger mit Ethereum selbst. In Zeiten hoher Zinsen sind Risiko-Assets, zu denen Kryptowährungen gehören, einfach nicht so gern gesehen. Krieg, Pandemie und Inflation leisten natürlich auch ihren Beitrag, genauso wie am Aktienmarkt auch. Dennoch sieht es derzeit so aus, als wäre das Schlimmste vorbei und ein Aufwärtstrend in Sicht.

Welche Alternativen gibt es?

Während bei den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung – Bitcoin und Ethereum – Kursgewinne im zweistelligen Prozentbereich in kurzer Zeit eher selten geworden sind, sieht es auf den hinteren Plätzen ganz anders aus. Erst gestern ist Solana – Platz 11 nach Marktkapitalisierung – in seiner Spitze um mehr als 25 % gestiegen. Noch deutlich höhere Gewinne kann man bei ICO neuer Coins erzielen. Hier sind Gewinne von mehreren hundert Prozent auch keine Seltenheit, wenn das Projekt dahinter stimmt. Mit Dash 2 Trade kommt so ein Projekt auf den Markt. Der dazugehörige D2T-Token wird morgen an namhaften Kryptobörsen wie BitMart, Changelly Pro, Gate.io und der dezentralen Exchange Uniswap gelistet.

Damit geht ein spektakulärer Token-Presale zu Ende, wie er am Kryptomarkt schon lange nicht mehr gesehen wurde. Mehr als 15 Millionen Dollar wurden hier umgesetzt und für die wenigen Stunden bis zum Listing sind noch die letzten Coins verfügbar. Wer jetzt aber noch dabei sein will, sollte sich beeilen. Aktuell sind nur noch D2T-Token um rund 200.000 Dollar verfügbar, diese werden heute im Laufe des Tages ausverkauft sein. Danach kann der D2T nicht mehr zu einem günstigen Fixpreis gekauft werden, sondern nur noch an den Kryptobörsen gehandelt werden, wo der Preis um ein Vielfaches ansteigen könnte. Hier haben Investoren noch für wenige Augenblicke die Möglichkeit, vor dem Listing einzusteigen und bei einer Preisexplosion extrem hohe Renditen zu erzielen. Der D2T ist ein Utility-Token, der Holden Zugang zu sämtlichen Trading-Tools der Krypto-Analyseplattform Dash 2 Trade verschafft. Da es sich beim Kryptohandel um einen Wachstumsmarkt handelt und Dash 2 Trade die innovativste Plattform auf dem Markt werden könnte, hat der Coin noch enormes Potenzial.

