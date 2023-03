Ethereum vor der Fed-Sitzung rückläufig während sich bei C+Charge (CCHG) die Ereignisse überschlagen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wie zu erwarten herrscht Zurückhaltung am Markt, so kurz vor der Fed-Sitzung, bei der der nächste Zinsschritt bekanntgegeben wird. Alle Augen sind auf die Zentralbank gerichtet und zahlreiche Investoren und Fondsmanager meiden die Tage vor dem Entscheid, um das Portfolio keinen unnötigen Schwankungen auszusetzen. Dieses Verhalten ist auch sonst immer zu beobachten, wenn Analysten glauben zu wissen, wie die Fed vorgehen wird. Diesmal tappt man aber im Dunkeln und hier ist erst Recht Vorsicht geboten. Das spürt man auch am Kryptomarkt, der in den letzten 24 Stunden rückläufig ist und um 2 % auf 1,146 Billionen Dollar schrumpft. Auch Ethereum muss in diesem Zeitraum ein Minus von 2,39 % hinnehmen und bewegt sich dabei auf einem Kursniveau, das es in den letzten Wochen häufig zu sehen gab. Währenddessen überschlagen sich bei C+Charge (CCHG) die Ereignisse.

Der Zinsentscheid der Fed wird zwar sowohl am Krypto-, als auch am Aktienmarkt immer als einschneidendes Ereignis erwartet, allerdings ist in den meisten Fällen schon vorher relativ klar, wie die Entscheidung ausfällt. Analysten beobachten Arbeitsmarktdaten, VPI, Handelsumsätze und zahlreiche weitere Faktoren und so liegt die Entscheidung meist auf der Hand, ob es Zinsanpassungen braucht und in welchem Ausmaß. Selten täuscht man sich hier. Entsprechend wenig überraschend reagiert dann auch der Markt darauf. Die große Bewegung kommt in diesen Fällen nicht durch überraschend gute Nachrichten, sondern weil die Marktteilnehmer, die sich vor dem Zinsentscheid zurückhalten, ihr Kapital wieder in den Markt bringen.

Diesmal sieht die Situation jedoch ganz anders aus. Zwar ist auch vor der morgigen Sitzung alles ins kleinste Detail analysiert, aber die aktuellen Geschehnisse erfordern widersprüchliche Maßnahmen seitens der Fed, weshalb unklar ist, für welches Übel sich die Zentralbank entscheiden wird. Die Inflation ist mit 6 % immer noch deutlich zu hoch und würde weitere Zinserhöhungen erfordern, die Bankenkrise in den USA erschwert das aber. Kommt es zur Aussetzung der Zinsanpassung seitens der Fed, würde der Kryptomarkt darauf wahrscheinlich stark bullisch reagieren und auch der Ether könnte damit über die psychologisch wertvolle 2.000 Dollar Marke steigen.

Der Ether-Kurs beläuft sich aktuell auf 1.730 Dollar und hat sich somit von seinem Hoch bei 1.843 USD schon deutlich abgekühlt – ein Rückgang von 6,13 % in den letzten Tagen. Allerdings ist damit der RSI im neutralen Bereich und würde nach der morgigen Verkündung der Fed noch einen deutlichen Anstieg zulassen. Bis dahin ist in den nächsten Stunden allerdings weiter mit Zurückhaltung zu rechnen, wodurch der Kurs auch unter die 1.700 Dollar Marke fallen könnte, bevor er im Falle von guten Nachrichten bis zum Ende der Woche in Richtung 2.000 Dollar steigen könnte.

Treten die optimistischen Erwartungen dagegen nicht ein und die Fed hält daran fest, dass Banken aufgefangen werden können und es wichtiger ist, die Inflation in den Griff zu bekommen, kann das für den Ether-Kurs auch schnell einen Rückgang bis auf die psychologisch wichtige 1.500 Dollar Marke bedeuten. In diesem Fall würde wohl der gesamte Markt einen Dämpfer bekommen, der auch den Bitcoin als digitale Leitwährung wieder unter 25.000 Dollar drücken könnte. Es hat also schon einen Grund, warum bis morgen noch starke Zurückhaltung am Markt zu spüren ist und wer den Entscheid der Fed handeln will, sollte vorsichtig sein. Als deutlich sicherer gilt es, morgen die Ansprache Powells zu beobachten und seine Positionen direkt bei der Verkündung zu eröffnen.

C+Charge (CCHG) kurz vor Preiserhöhung – Buchgewinne garantiert

Für den Ethereum-Kurs kann es morgen steil in beide Richtungen gehen. Genauso verhält es sich auch beim Bitcoin und zahlreichen weiteren etablierten Kryptowährungen. Bei C+Charge (CCHG) verhält es sich anders. Hier ist jetzt schon klar, dass der Preis morgen steigt. Der CCHG-Token ist nämlich aktuell noch für wenige Tage im Presale erhältlich und befindet sich derzeit in der vorletzten Phase des Vorverkaufs. Morgen wird die letzte Stufe eingeleitet, bei der der Preis von 0,020 auf 0,0235 USDT angehoben wird. Für Investoren, die noch vor der Preiserhöhung einsteigen, bedeutet das einen Buchgewinn von 17,5 %. Am 31. März wird der CCHG an den ersten Kryptobörsen gelistet und hier kann der Preis dann explosionsartig ansteigen, wodurch die Gewinne noch deutlich höher ausfallen könnten.

C+Charge möchte die Zahlung bei bestehenden Ladestationen für Elektroautos vereinheitlichen und so ein wenig Ordnung in das Ladesäulen-Chaos bringen. Da die E-Mobilität längst beschlossene Sache ist und die EU Verbrenner schon bald verbannen will, positioniert sich C+Charge mit seinem Vorhaben auf einem Wachstumsmarkt für die nächsten Jahre. Die C+Charge App soll Daten der Ladestationen der teilnehmenden Partner in Echtzeit übertragen und Fahrer so über Ausfälle, defekte Säulen und errechnete Wartezeit informieren.

Auch der Bezahlvorgang soll bequem in der App mit dem CCHG-Token ermöglicht werden. Durch den Einsatz der Blockchain soll es möglich werden, dass Fahrer von Elektrofahrzeugen für jede Ladung, die sie mit dem $CCHG per App bezahlen, Emissionsgutschriften erhalten und so am Emissionshandel teilnehmen können. Damit dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der CCHG sich als Zahlungsmittel durchsetzt.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.