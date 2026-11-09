|Profitables ETH-Investment?
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09.11.2026 11:03:13
Ethereum: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Am 08.11.2023 war Ethereum 1 891,43 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in ETH investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,287 Ethereum. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 252,11 USD, da Ethereum am 08.11.2026 2 128,26 USD wert war. Das entspricht einem Zuwachs um 12,52 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum am 25.06.2026 bei 1 564,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 3 565,08 USD.
Redaktion Finanzen.net
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