|Frühes Investment
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01.06.2026 11:03:13
Ethereum: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Am 31.05.2021 war Ethereum 2 700,84 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,03703 Ethereum. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,20 USD, da sich der Wert von Ethereum am 31.05.2026 auf 2 004,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,80 Prozent verringert.
Bei 1 820,73 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
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