Frühes Investment 01.06.2026 11:03:13

Ethereum: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Ethereum: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Ethereum gebracht.

Am 31.05.2021 war Ethereum 2 700,84 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,03703 Ethereum. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,20 USD, da sich der Wert von Ethereum am 31.05.2026 auf 2 004,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,80 Prozent verringert.

Bei 1 820,73 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1635
-0,0024
-0,21
Japanischer Yen
185,75
-0,0600
-0,03
Britische Pfund
0,8642
-0,0025
-0,28
Schweizer Franken
0,9148
0,0035
0,38
Hongkong-Dollar
9,1188
-0,0198
-0,22
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:44 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
20:34 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
20:08 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
19:33 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen