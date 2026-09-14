Ethereum: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Am 13.09.2021 wurde Ethereum bei 3 290,49 USD gehandelt. Bei einer ETH-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,03039 Ethereum in seinem Depot. Die gehaltenen Ethereum wären gestern 75,25 USD wert gewesen, da sich der ETH-USD-Kurs auf 2 475,94 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,75 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 1 564,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4 691,48 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net