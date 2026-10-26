Ethereum: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ethereum-Investment gewesen.

Ethereum notierte gestern vor 5 Jahren bei 4 215,09 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ETHinvestiert, wäre er nun im Besitz von 0,02372 Ethereum. Mit dem ETH-USD-Kurs vom 25.10.2026 gerechnet (2 317,36 USD), wäre die Investition nun 54,98 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 45,02 Prozent eingebüßt.

Am 25.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 564,05 USD. Am 27.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4 122,82 USD.

Redaktion finanzen.net