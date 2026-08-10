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10.08.2026 11:03:16
Ethereum: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Am 09.08.2025 war Ethereum 4 270,19 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,2342 ETH-Coins Die Investition hätte nun einen Wert von 447,04 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.08.2026 auf 1 908,95 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 55,30 Prozent vermindert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 1 564,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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