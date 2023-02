Ethereumpreis an kritischem Punkt – Rallye oder Talfahrt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Ethereumpreis beträgt heute 1.622 $ und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 6,9 Milliarden $. Dies bedeutet einen Rückgang des Preises um 0,9% in den letzten 24 Stunden. Der zweitgrößte Kryptowährungsmarkt ist Ethereum, das aktuell eine Marktkapitalisierung von 199,2 Mrd. $ aufweist.

Das Paar ETH/USD stößt aktuell auf ein kurzfristiges Hindernis bei der 1.665 $-Marke, was bedeutet, dass es ein gewisses Potenzial für eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung der 1.725 $-Marke gibt. Die RSI- und MACD-Indikatoren, die technische Indikatoren sind, haben sich in den Kaufbereich bewegt, was darauf schließen lässt, dass die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Aufwärtstrends hoch ist.

Allerdings gibt es auf der Abwärtsseite auch Risiken. Die unmittelbare Unterstützung für Ethereum liegt bei der Marke von 1.577 $. Sollte der Preis unter diese Marke fallen, könnte dies dazu führen, dass der Ethereum-Kurs in Richtung der 1.500 $-Marke abfällt. Insgesamt ist der Markt für Ethereum derzeit volatil und unvorhersehbar.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Markt in den nächsten Tagen entwickeln wird. Wenn die kurzfristigen Hindernisse überwunden werden können, könnte Ethereum einen weiteren Anstieg erfahren und möglicherweise die Marke von 1.725 $ erreichen. Allerdings gibt es auch das Risiko, dass der Preis weiter sinkt und die Marke von 1.500 $ erreicht wird. Insgesamt hängt die weitere Entwicklung des Ethereum-Marktes von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der allgemeinen Marktentwicklung und den technischen Entwicklungen von Ethereum selbst.

Ethereum-Gasfees sind langsam wieder am Steigen

Das On-Chain-Analyseunternehmen Glassnode hat in seinem wöchentlichen Newsletter am Montag berichtet, dass der Gebührenmarkt von Ethereum nach einer langen Pause aufgrund eines Anstiegs der NFT-Handelsaktivität im Netzwerk langsam wieder in Schwung kommt. Laut Glassnode kostete der Durchschnittspreis für Gas zur Durchführung von Ethereum-Transaktionen in den letzten neun Monaten etwa 10 bis 20 Gwei. Seit diesem Monat sind diese Kosten jedoch auf 38 Gwei gestiegen. Dies ist höher als während wichtiger Bärenmarkt-Ereignisse wie dem Zusammenbruch von FTX im November (36 Gwei) und dem „Bank Run“ von Binance im Dezember (24 Gwei).

Glassnode interpretiert den steigenden Charakter der Gasnachfrage als ein frühes Anzeichen für eine erneute Aktivität im Netzwerk. Die Gaspreise schwanken mit der Netzwerknachfrage, was bedeutet, dass die Kosten steigen, wenn mehr Nutzer versuchen, ihre Transaktionen in den nächsten Ethereum-Block aufzunehmen. Im Moment scheint die steigende Aktivität auf dem NFT-Markt von Ethereum die Hauptursache für die neu entstehende Nachfrage nach Gas zu sein. Konkret ist der Gasverbrauch bei Ethereum NFT-Transaktionen in den letzten zwei Monaten um 97 % gestiegen und hat damit ein Niveau erreicht, das zuletzt während des „NFT-Booms“ von Mitte 2021 bis Mitte 2022 erreicht wurde.

Glassnode erklärt, dass ein Großteil dieser steigenden Aktivität auf den NFT-Marktplatz Blur zurückzuführen ist, der mittlerweile OpenSea in Bezug auf das Handelsvolumen überholt hat. Die jüngste Aufmerksamkeit rund um Blur hat zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Blockplatz geführt, was zu höheren Gebühren für Validierer und mehr ETH, die über EIP1559 verbrannt werden, geführt hat. Auch brandneue Projekte, die von den größten Namen der Branche ins Leben gerufen wurden, tragen zur NFT-Aktivität bei, wie zum Beispiel das Spiel Dookey Dash von Yuga Labs und die Ankündigung von Doodles 2 im vergangenen Monat.

Ethereum kommt mit dem Einsatz im Sepolia-Testnetz dem Start Shanghai-Updaten immer näher

Die Ethereum-Entwickler haben einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung des Mainnet-Release von Ethereum gemacht. Das Shanghai-Capella-Upgrade, auch bekannt als Shapella, wurde erfolgreich im Sepolia-Testnetz gestartet. Das Testnetz ist eines von drei Testnetzen, auf denen das Upgrade getestet wird, bevor es vollständig in das Hauptnetz integriert wird.

Der Schwerpunkt des Shapella-Upgrades ist die Einführung von Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4895, das Validator-Staking-Abhebungen im Netzwerk ermöglichen soll. Die Entwickler haben außerdem drei weitere Verbesserungen vorgenommen, die die Gaskosten für bestimmte Aktivitäten optimieren und die Abhebung von Validatoren erleichtern sollen.

Die Validator-Staking-Abhebungen waren während des Umstiegs von Ethereum auf den Proof-of-Stake-Konsens im September 2022 nicht möglich. Durch die Einführung von EIP 4895 wird dies nun jedoch möglich sein. Das Sepolia-Testnetz ist das zweite öffentliche Testnetz, das das Upgrade einsetzt. Die Entwickler haben mehrere öffentliche Testphasen für Shapella geplant, und das Goerli-Testnetz wird Anfang März die letzte Generalprobe vor dem Start des Hauptnetzes darstellen.

Die erfolgreiche Implementierung von Shapella im Sepolia-Testnetz ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung des Mainnet-Release von Ethereum. Wenn das Upgrade wie geplant im März vollständig in das Hauptnetz integriert wird, kann es Ethereum-Validatoren und Nutzern weitere Vorteile und Verbesserungen bringen. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Ethereum-Preis durch das Upgrade beeinflussen lässt, aber es zeigt zumindest, dass die Ethereum-Entwickler hart daran arbeiten, die Plattform kontinuierlich zu verbessern.

Dieses Ethereum Projekt wird maßgeblich vom kommenden Bull Run profitieren und seinen Wert vervielfachen:

Ethereum ist bekannt dafür, dass es eine Blockchain ist, auf der viele Entwickler vielversprechende Projekte aufbauen. Eines der neuesten und vielversprechendsten dieser Projekte ist Fight Out. Es ist ein Projekt, das sich auf Fitness im Metaverse konzentriert. Fight Out baut eine Blockchain-Fitness-App und eine Fitnessstudio-Kette auf, die durch fortschrittliche Move-to-Earn-Mechanismen verankert wird.

Nutzer können durch das Absolvieren von Workouts im Fitnessstudio oder zu Hause Belohnungen verdienen und sich im Web3-Metaverse messen. Die Belohnungen werden in der In-App-Währung von Fight Out namens REPS ausgezahlt. Die Fight Out Companion App bietet Workouts, die auf die individuellen Ziele und Fähigkeiten der Nutzer zugeschnitten sind. Fortschritte und Leistungen werden verfolgt, analysiert und in einem digitalen Avatar integriert, der mit dem Fight Out-Ökosystem verbunden ist. Nutzer können die REPS-Belohnungen in Fitnessstudio-Pässe, Merchandise, private Sitzungen und NFT-Kosmetik für ihren Avatar umwandeln.

$FGHT ist die native Kryptowährung des Fight Out-Metaverse. Mit dieser Währung können Nutzer in Ligen, Turnieren oder speziellen Spielmodi antreten. Käufe im Metaverse werden ausschließlich in $FGHT getätigt. Der $FGHT-Vorverkauf ist jetzt im vollen Gange und kostet 0,02541 USDT pro Token. Die Nutzer können $FGHT auch mit ETH und Kreditkarten kaufen. Investoren, die sich frühzeitig beteiligen, erhalten einen 50%igen Bonus auf ihren Kauf. Fight Out ist ein vielversprechendes Projekt, das versucht, den Fitnessbereich im Metaverse zu revolutionieren.