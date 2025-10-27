|
27.10.2025 22:40:46
ETHZilla Shares Surge As Company Sells Ethereum To Buy Its Own Stock
This article ETHZilla Shares Surge As Company Sells Ethereum To Buy Its Own Stock originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1611
|
0,0007
|
|
0,06
|Japanischer Yen
|
178,7565
|
1,5665
|
|
0,88
|Britische Pfund
|
0,8812
|
0,0017
|
|
0,19
|Schweizer Franken
|
0,9282
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0195
|
0,0028
|
|
0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.