Euphorie am Kryptomarkt: Die Details im Überblick!

Am Kryptomarkt zeichnet sich nach einer längeren Phase der Korrektur ein positiver Aufwärtstrend ab, der zunehmend an Fahrt aufnimmt. In den letzten 24 Stunden stehen die 100 größten Kryptowährungen zum Beispiel übergeordnet mit rund einem Prozent im Plus. An dieser Stelle lohnt es sich, einen genaueren Blick auf das aktuelle Geschehen am Kryptomarkt zu werfen.

Bitcoin über 84.000 US-Dollar Tendenz steigend

Der Bitcoin konnte in den letzten Tagen kontinuierliche Kursgewinnen für sich verzeichnen. Rückblickend ist es dem Altcoin gelungen, rund 2,5 Prozent an Wert in den letzten sieben Tagen zurückzugewinnen. Der Kursverlust auf der Monatsbasis könnte sich dadurch auf noch 14,5 Prozent verringern, die aufgrund der eingesetzten Strafzölle von Donald Trump entstanden sind. Wichtig wird für die kommenden Tage insbesondere der Widerstand bei 85.000 US-Dollar, den es nachhaltig nach oben zu brechen gilt, wonach es derzeit aussieht.

Ethereum entwickelt sich über Marktniveau

In den letzten Monaten war der Altcoin Ethereum insbesondere dafür bekannt, sich deutlich schlechter als der allgemeine Markt zu entwickeln. Mit dem Trend machte Ethereum in den letzten Tagen allerdings Schluss, denn der Altcoin entwickelte sich deutlich besser als der allgemeine Markt und damit auch besser als der Bitcoin. In den letzten sieben Tagen steht ein Kursplus von knapp über sieben Prozent zu Buche, wodurch das Negativ auf der Monatsbasis auf 28 Prozent gesunken ist. Für Ethereum wird in den kommenden Tagen insbesondere der Kampf um den wichtigen Support bei 2.000 US-Dollar entscheidend, gestützt von der Nachfrage nach ETH-Spot-ETFs.

Ripple steht rund 5 Prozent in eher Woche im Plus

Für den Altcoin Ripple ging es in den letzten sieben Tagen rund 5 Prozent aufwärts. Auf der Basis von einem Monat steht der Altcoins damit um noch 9 Prozent im Minus. Wichtig dabei ist anzufügen, dass die SEC zu Beginn der Woche die Klage gegenüber Ripple Labs fallen gelassen hat, welche den Kryptomarkt in Atem hielt. Nicht wenige Anleger und Investoren hatten mit einem deutlich größeren Ausbruch gerechnet, teilweise sogar mit zwei- oder dreistelligen Kursgewinnen. Doch was wird jetzt entscheidend? Für die kommenden Tagen und Wochen wird entscheidend, ob es zur des Öfteren prognostizierten Auflage eines XRP-Spot-ETFs kommt oder nicht.

Solana reduziert Monatsverlust auf 24 Prozent

Auch für Solana ging es in den letzten Tagen Stück für Stück aufwärts, wodurch die Verluste auf der Basis von einem Monat noch bei rund 24 Prozent liegen. In den letzten sieben Tagen und 24 Stunden liegen die Kursgewinnen bei gleichermaßen 2,5 Prozent. Auch bei Solana wird mit Blick in die Zukunft entscheidend, ob es zur Auflage eines Spot-ETFs in den kommenden Monaten kommt. Nach aktuellen Prognosen könnte es bereits in wenigen Wochen zu einer Auflage kommen. Mit Beginn dieses Moments könnte sich der Kurs des SOL-Token schnell in ungeahnte Höhen entwickeln.

Bull Bitcoin erobert die Krypto-Community

Nicht nur Bitcoin, Ethereum, Solana und Co. bieten sich aktuell für ein Investment in den Kryptomarkt an. Ein besonders hohes Potenzial bieten Kryptowährungen, die noch nicht einmal an einer Kryptobörse gelistet ist. Eine dieser Kryptowährungen ist der BTC-Bull-Token, dessen Vorverkauf erst vor einigen Tagen gestartet ist. Innerhalb dieser kurzen Zeit konnten bereits fast vier Millionen US-Dollar eingeworben werden, Tendenz stark steigend. Doch was sorgt dafür, dass das Interesse in der Kryptoszene derart groß ist?

Hinter dem Bull Bitcoin Token verbirgt sich ein neuer Community-Coin, mit dessen Hilfe die komplette Community am langfristigen Erfolg partizipieren soll. Im Zentrum dabei stehen unter anderen eine Vielzahl an Airdrops, Burn-Events und ein Staking-Programm, welches derzeit für eine durchschnittliche Rendite von 113 Prozent sorgt. Ein besonderes Highlight dabei ist die Meme-Figur selbst, in Form eines Bitcoin-Bullen, der voller Energie ist. Derzeit liegt der Preis für einen Token noch bei 0,002425 US-Dollar, doch es ist Schnelligkeit geboten, denn in regelmäßigen Abständen steigt der Token an, bis das initiale Börsenlisting stattfindet.

