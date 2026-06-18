Devisen im Blick 18.06.2026 21:25:00

Euro auf tiefstem Stand seit Ende März: Dollar legt weiter zu

Euro auf tiefstem Stand seit Ende März: Dollar legt weiter zu

Der Euro ist am Donnerstag im US-Handel unter Druck geblieben.

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1460 Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau von Ende März. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1461 (Mittwoch: 1,1591) Dollar festgesetzt.

Im europäischen Geschäft hatte der Euro an die Kursverluste nach der US-Zinsentscheidung am Mittwoch angeknüpft. Am Markt wurde nach dem Stillhalten der US-Notenbank Fed auf eine Zinserhöhung in den USA im weiteren Verlauf des Jahres spekuliert. Dies sorgte beim Dollar für Auftrieb, während andere Währungen wie der Euro unter Druck gerieten.

Die US-Notenbank hatte den Leitzins am Vorabend zwar wie erwartet unverändert belassen. Die Währungshüter erhöhten aber ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr deutlich. Darüber hinaus hatte der neue Notenbankchef Kevin Warsh die Bedeutung der Preisstabilität besonders hervorgehoben.

Unter der allgemeinen Dollar-Stärke litt auch das britische Pfund, nachdem die Bank of England den Leitzins unverändert bei 3,75 Prozent belassen hatte. Ähnlich wie die US-Notenbank Fed scheinen auch Großbritanniens Währungshüter vorerst abwarten zu wollen, kommentierte Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Es müsse klarer werden, wie stark sich die Folgen des Iran-Kriegs in der Inflation niederschlagen. "Ein Zinsschritt nach oben scheint dabei ein kleines Stück näher gerückt", sagte Völker und begründete dies mit den beiden Gegenstimmen im geldpolitischen Rat der Bank of England, die für eine Zinserhöhung votiert haben.

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Claudio Divizia / Shutterstock.com

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