Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0947 US-Dollar . Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0957 (Donnerstag: 1,0975) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9126 (0,9111) Euro.

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im November erneut eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) sank unerwartet, und das auf den niedrigsten Stand seit Juli. Volkswirte hatten hingegen eine Erholung erwartet.

Überraschend starke Rückgänge der Inflation in Frankreich und Spanien belasteten den Euro ein wenig. In Frankreich ist die Teuerung im November erstmals seit fast einem halben Jahr wieder gesunken und fiel bis auf 3,2 Prozent von zuvor 3,7 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch in Spanien. Hier sank die Inflationsrate ebenfalls unerwartet deutlich auf 4,1 Prozent von zuvor 4,7 Prozent. Verantwortlich für den Rückgang sind gesunkene Treibstoffpreise.

Die Teuerung in den beiden Ländern liegt damit aber weiter deutlich über der Zielmarke der EZB, die für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Jahresrate von zwei Prozent anstrebt. Am Montag werden die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone und Deutschland veröffentlicht. An den Finanzmärkten wird weiterhin erwartet, dass die EZB im Dezember den Leitzins anheben wird.

Aus den USA kamen wenig Impulse für den Handel. Es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Nach dem Feiertag am Donnerstag legten viele Händler ein verlängertes Wochenende ein.

Am Montag war der Kurs erstmals seit April unter 1,09 US-Dollar gefallen. Mit 1,0881 Dollar erreichte er den niedrigsten Stand seit April 2025. Im Verlauf der Woche hat sich der Euro ein wenig erholt und stabilisiert. Seit Anfang September stand der Euro tendenziell unter Druck.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83504 (0,83755) britische Pfund, 174,81 (174,79) japanische Yen und 0,9157 (0,9153) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 3.633 Dollar. Das waren rund 65 Dollar mehr als am Vortag.

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FRANKFURT (dpa-AFX)