Euro Dollar Kurs: Darum notiert der Euro gegen den Greenback etwas leichter

Der Euro hat sich am späten Freitagvormittag gegenüber dem US-Dollar etwas schwächer gezeigt.

Der Euro notierte kurz nach 11 Uhr bei 1,0913 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0922 Dollar gehandelt worden war. Im Blick steht am Karfreitag der monatliche Arbeitsmarktbericht in den USA. Er wird um 14.30 Uhr erwartet.

Unterdessen ist der russische Rubel gegenüber dem Dollar und dem Euro auf den niedrigsten Stand seit April 2022 gefallen. Als Grund nennen Händler eine Reihe von Problemen, darunter den Verkauf westlicher Vermögenswerte an inländische Investoren, was die Nachfrage nach dem Dollar anheizt. Gleichzeitig schmälerten tiefere Ölpreise im Vormonat Exporteinnahmen.

sto

APA