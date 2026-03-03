|Krisenwährung
|
03.03.2026 10:10:39
Euro fällt weiter - Iran-Krieg sorgt weiter für Dollar-Stärke
Seit Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran am Wochenende setzten die Anleger am Devisenmarkt verstärkt auf den Dollar. In den ersten beiden Handelstagen der Woche ist der Kurs des Euro etwa anderthalb Cent gefallen.
"Die Entwicklungen um den Iran bleiben im Marktfokus", heißt es in einer Analyse der Dekabank. Insbesondere würden die Investoren auf die Energiemärkte schauen und auf mögliche Auswirkungen der jüngsten Preisanstiege auf Konjunktur und Inflation. "Die Dauer des Konflikts und das Ausmaß der Schäden an Energie-Infrastruktur sind zentrale Faktoren für die Kapitalmärkte", heißt es bei der Dekabank.
Vor diesem Hintergrund dürften die Inflationsdaten aus der Eurozone etwas in den Hintergrund rücken. Die Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone werden am späten Vormittag erwartet.
/jkr/jsl/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1628
|
-0,0061
|
|
-0,52
|Japanischer Yen
|
183,1285
|
-0,8215
|
|
-0,45
|Britische Pfund
|
0,8736
|
0,0016
|
|
0,19
|Schweizer Franken
|
0,9123
|
0,0015
|
|
0,17
|Hongkong-Dollar
|
9,0789
|
-0,0627
|
|
-0,69
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag mit Abschlägen.