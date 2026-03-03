Dollarkurs

1,1628
 USD
-0,0061
-0,52 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
Krisenwährung 03.03.2026 10:10:39

Euro fällt weiter - Iran-Krieg sorgt weiter für Dollar-Stärke

Euro fällt weiter - Iran-Krieg sorgt weiter für Dollar-Stärke

Der Kurs des Euro ist am Dienstag weiter gesunken.

Seit Beginn des Iran-Kriegs wird der US-Dollar als Krisenwährung stärker nachgefragt, während der Euro im Gegenzug zunehmend unter Druck gerät. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1621 US-Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit Mitte Januar, nachdem der Kurs am Vorabend noch bei 1,17 Dollar gestanden hatte.

Seit Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran am Wochenende setzten die Anleger am Devisenmarkt verstärkt auf den Dollar. In den ersten beiden Handelstagen der Woche ist der Kurs des Euro etwa anderthalb Cent gefallen.

"Die Entwicklungen um den Iran bleiben im Marktfokus", heißt es in einer Analyse der Dekabank. Insbesondere würden die Investoren auf die Energiemärkte schauen und auf mögliche Auswirkungen der jüngsten Preisanstiege auf Konjunktur und Inflation. "Die Dauer des Konflikts und das Ausmaß der Schäden an Energie-Infrastruktur sind zentrale Faktoren für die Kapitalmärkte", heißt es bei der Dekabank.

Vor diesem Hintergrund dürften die Inflationsdaten aus der Eurozone etwas in den Hintergrund rücken. Die Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone werden am späten Vormittag erwartet.

/jkr/jsl/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Steigende Ölpreise: Der Nahostkonflikt um Iran treibt die Kurse weiter nach oben
Nahostkrieg: USA und Israel begründen militärischen Einsatz gegen den Iran
Ölpreise schießen nach Angriffen auf Iran nach oben - Gewinne teils wieder abgegeben
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Ventura / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1628
-0,0061
-0,52
Japanischer Yen
183,1285
-0,8215
-0,45
Britische Pfund
0,8736
0,0016
0,19
Schweizer Franken
0,9123
0,0015
0,17
Hongkong-Dollar
9,0789
-0,0627
-0,69
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen