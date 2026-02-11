Euro - Schweizer Franken

0,9122
 CHF
-0,0009
-0,10 %
CHF - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
CHF/EUR
>
Devisen im Blick 11.02.2026 20:47:38

Euro fällt zurück - Darauf schauen Anleger am Mittwoch

Euro fällt zurück - Darauf schauen Anleger am Mittwoch

Der Euro hat am Mittwoch nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht nachgegeben.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1883 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1900 (Dienstag: 1,1894) US-Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8403 (0,8407) Euro gekostet.

Der US-Arbeitsmarktbericht fiel im Januar stärker als erwartet aus. Die Beschäftigtenzahl stieg deutlich und die Arbeitslosenquote ging zurück. Zudem legten die Stundenlöhne stärker als erwartet zu.

Die Zahlen dämpfen nach Einschätzung einiger Ökonomen die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Es gibt aber auch Stimmen, die weitere Zinssenkungen für möglich halten. Die deutlich nach unten revidierte Zahl der beiden Vormonate zeige, dass - außerhalb des Freizeit- und privaten Gesundheits- sowie des öffentlichen Sektors - die Wirtschaft eigentlich beständig Jobs verloren habe, hieß es dazu von der ING Bank.

/ajx/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere Links:

Kryptomarkt in Aufruhr: Bitcoin sackt in Richtung der 60.000er-Marke ab
US-Krypto-Rat schlägt Alarm: Bürokratische Hürden bremsen Bitcoin-Strategie
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images,iStock,evp82 / Shutterstock.com,Zepedrocoelho / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1872
0,0003
0,02
Japanischer Yen
181,327
0,0370
0,02
Britische Pfund
0,8692
-0,0021
-0,24
Schweizer Franken
0,9122
-0,0009
-0,10
Hongkong-Dollar
9,2735
-0,0010
-0,01
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen