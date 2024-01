Euro gibt zum US-Dollar leicht nach - Die Gründe

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0825 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Aktuell rangiert der Euro gegenüber dem Dollar in der Nähe des tiefsten Stands seit Mitte Dezember. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0823 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen in Europa vor allem Wachstumsdaten im Mittelpunkt. Die Statistikämter veröffentlichen Zahlen zum Schlussquartal 2023. In den USA werden Daten vom Häusermarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet. Außerdem beginnt die Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Ihre Beschlüsse geben die Währungshüter am Mittwochabend bekannt.

FRANKFURT (dpa-AFX)