Euro hält sich zum Dollar stabil - Was heute für Bewegung sorgen könnte

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0765 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas höher auf 1,0776 Dollar festgelegt.

Am Morgen richtet sich die Aufmerksamkeit auf Konjunkturdaten aus Deutschland. Es werden Zahlen vom Außenhandel und zur Auftragslage in der Industrie erwartet. Im Euroraum stehen am Vormittag Umsatzzahlen vom Einzelhandel auf dem Programm. Aus den USA werden am späten Abend Informationen zur Kreditvergabe der Banken veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX)