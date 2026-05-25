|Devisen im Blick
|
25.05.2026 10:20:00
Euro im Aufwind: Entspannungssignale im Iran-Krieg geben Rückenwind
Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hat den Euro ein wenig gestützt. Die Kursausschläge am Devisenmarkt hielten sich allerdings in Grenzen. Schließlich hat US-Präsident Donald Trump Erwartungen an ein schnelles Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges gedämpft. "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist", schrieb er auf der Plattform Truth Social.
Abgesehen von Neuigkeiten zu den Iran-Verhandlungen wird im weiteren Handel mit wenig Impulsen gerechnet. Schließlich wird in wichtigen europäischen Ländern der Pfingstmontag begangen und in der Eurozone stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In den USA ist der Feiertag "Memorial Day".
/jsl/men
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1643
|
0,0041
|
|
0,35
|Japanischer Yen
|
185,0235
|
0,2135
|
|
0,12
|Britische Pfund
|
0,8631
|
-0,0016
|
|
-0,19
|Schweizer Franken
|
0,9103
|
-0,0022
|
|
-0,24
|Hongkong-Dollar
|
9,1201
|
0,0065
|
|
0,07
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord nahe 6.100er Marke -- DAX über 25.000 Punkten -- Asiatische Börsen schließen stark - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
Der ATX kann zum Wochenstart klar steigen. Der DAX zeigt sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.