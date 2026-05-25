Devisen im Blick 25.05.2026 10:20:00

Euro im Aufwind: Entspannungssignale im Iran-Krieg geben Rückenwind

Euro im Aufwind: Entspannungssignale im Iran-Krieg geben Rückenwind

Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen.

Der Euro profitierte von den gefallenen Ölpreisen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Vormittag 1,1637 US-Dollar. Am Freitagabend hatte sie noch etwas niedriger notiert.

Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs hat den Euro ein wenig gestützt. Die Kursausschläge am Devisenmarkt hielten sich allerdings in Grenzen. Schließlich hat US-Präsident Donald Trump Erwartungen an ein schnelles Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges gedämpft. "Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist", schrieb er auf der Plattform Truth Social.

Abgesehen von Neuigkeiten zu den Iran-Verhandlungen wird im weiteren Handel mit wenig Impulsen gerechnet. Schließlich wird in wichtigen europäischen Ländern der Pfingstmontag begangen und in der Eurozone stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In den USA ist der Feiertag "Memorial Day".

/jsl/men

FRANKFURT (dpa-AFX)

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