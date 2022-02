Euro im US-Handel auf Berg- und Talfahrt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im US-Handel nach einem deutlichen Anstieg in Richtung 1,15 US-Dollar einen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,1447 US-Dollar. Zeitweise war der Euro bis auf 1,1375 Dollar gefallen und kurz darauf bis auf 1,1495 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1439 (Mittwoch: 1,1435) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8742 (0,8745) Euro.

Der US-Dollar profitierte vorübergehend von der Inflationsentwicklung in den Vereinigten Staaten und legte zeitweise zu allen wichtigen Währungen zu. Die Verbraucherpreise stiegen laut Arbeitsministerium gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,5 Prozent. Das ist die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1982. Der Anstieg war zudem stärker als von Ökonomen erwartet./ck/he