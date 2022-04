Euro kaum bewegt

TOKIO (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag kaum bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0810 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0878 (Mittwoch: 1,0826) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9193 (0,9237) Euro. Anschließend war der Euro wegen der abwartenden Haltung der Zentralbank kräftig unter Druck geraten und zeitweise deutlich unter 1,18 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen. Anschließen erholte sich der Euro wieder und notierte im späten US-Geschäft wieder über 1,18 Dollar. Am Freitag wurde wegen eines Feiertages kein Referenzkurs festgestellt.

Viele Börsen blieben am Freitag geschlossen, so unter anderem in Deutschland und den USA. Viele Anleger dürften sich also bereits im Wochenende befinden. Etwaige Kursbewegungen sind an solchen Tagen mit Blick auf die meist niedrigen Umsätze nur bedingt aussagekräftig.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro am Donnerstag auf 0,82908 (0,83280) britische Pfund, 136,32 (136,26) japanische Yen und 1,0189 (1,0116) Schweizer Franken festgesetzt. Die Feinunze Gold hatte am Donnerstagnachmittag in London 1969 Dollar gekostet. Das waren acht Dollar weniger als am Vortag. Auch hier fand am Freitag kein Handel statt./he