Dollarkurs

1,1535
 USD
-0,0004
-0,03 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
Zinsentscheid voraus 16.09.2026 09:18:39

Euro kaum verändert – Fed könnte Zinsen erstmals unter Warsh anheben

Euro kaum verändert – Fed könnte Zinsen erstmals unter Warsh anheben

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank kaum verändert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1547 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1539 Dollar fest gesetzt.

Am Markt warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Abend veröffentlicht wird. Auf der dritten Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh erwarten viele Analysten, dass er erstmals die Leitzinsen anheben könnte. Auch an den Finanzmärkten wird angesichts der hohen Inflation überwiegend eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen.

Ebenfalls kaum verändert zum US-Dollar zeigte sich das britische Pfund, das nach der Veröffentlichung von Preisdaten nur für einen kurzen Moment etwas zulegen konnte. In Großbritannien hat sich die Inflation im August weiter verstärkt und ist angetrieben von höheren Spritpreisen über die Marke von drei Prozent gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 3,1 Prozent zu. Analysten hatten den Anstieg im Schnitt erwartet.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

So lukrativ wäre eine Investition in Bitcoin von vor 5 Jahren gewesen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: filmfoto / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1535
-0,0004
-0,03
Japanischer Yen
178,8195
-0,1605
-0,09
Britische Pfund
0,8572
0,0008
0,09
Schweizer Franken
0,9447
0,0001
0,01
Hongkong-Dollar
9,049
-0,0063
-0,07
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendieren aufwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen