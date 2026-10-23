|Devisen im Blick
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23.10.2026 08:28:00
Euro kommt nicht über wichtige Chartmarke hinaus - Das bremst
Der Euro hat sich am Freitag praktisch unverändert präsentiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1210 US-Dollar gehandelt und damit nur geringfügig schwächer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1205 Dollar festgesetzt.
Einkaufsmanagerindizes im Fokus
Zum Wochenausklang stehen unter anderem die Einkaufsmanagerindizes im Laufe des Vormittags im Fokus. Es werden Daten aus Frankreich, Deutschland und für die Eurozone gemeldet.
"Auf mehr Interesse als üblich könnten die französischen Werte stoßen. Die Unruhe an den Finanzmärkten aufgrund der Schuldenentwicklung ist weiterhin hoch und die Proteste in den Städten haben nicht zur Aufhellung der Perspektiven beigetragen", schreiben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Morgenkommentar. Der Euro setze seine Konsolidierung fort, nachdem er erneut daran gescheitert ist, die 21-Tagelinie bei 1,1242 Dollar zu überwinden, hieß es weiter.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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