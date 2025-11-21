Dollarkurs

1,1516
 USD
-0,0014
-0,12 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
Zinsen im Blick 21.11.2025 21:02:39

Euro-Kurs gefestigt: Nachlassender Inflationsdruck in den USA entlastet den US-Dollar

Euro-Kurs gefestigt: Nachlassender Inflationsdruck in den USA entlastet den US-Dollar

Der Kurs des Euro hat am Freitag im späten US-Devisenhandel die Verluste zum US-Dollar eingegrenzt.

Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung Euro auf 1,1515 Dollar, nachdem sie im späten europäischen Währungsgeschäft zeitweise unter 1,15 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1520 (Donnerstag: 1,1514) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8680 (0,8685) Euro gekostet.

Konjunkturdaten aus der Eurozone waren enttäuschend ausgefallen. Im November hatte sich die Unternehmensstimmung im Währungsraum überraschend verschlechtert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel um 0,1 Punkt auf 52,4 Punkte, während Analysten einen Anstieg erwartet hatten. Zuvor war der Konjunkturindikator fünf Monate in Folge gestiegen und hatte im Oktober den höchsten Wert seit Mai 2024 erreicht.

/bek/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere Links:

EZB-Präsident betont angemessenes Leitzinsniveau - Wird Nagel Lagardes Nachfolger?
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1516
-0,0014
-0,12
Japanischer Yen
180,08
-1,4400
-0,79
Britische Pfund
0,8789
-0,0029
-0,33
Schweizer Franken
0,9302
0,0012
0,13
Hongkong-Dollar
8,9637
-0,0117
-0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:30 KW 47: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:16 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen steigen sichtlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnet Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen