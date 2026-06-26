|Devisen im Blick
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26.06.2026 22:13:00
Euro legt zum US-Dollar zu - das sind die Gründe
Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1389 US-Dollar gehandelt. In frühen europäischen Geschäft hatte der Euro zeitweise nur noch 1,1354 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1401 (Donnerstag: 1,1342) Dollar fest.
Der Euro profitierte damit unter dem Strich weiter von den gesunkenen Ölpreisen, die ihre jüngste Talfahrt am Freitag nach einer kurzen Erholung am Vortag fortsetzten. Im Gegensatz zu den USA verfügt die Eurozone kaum über Ölvorkommen. Zudem wird Rohöl in Dollar gehandelt. Sinkende Ölpreise dämpfen also die Nachfrage nach dem Dollar.
Zuletzt hatte eine Spekulation auf höhere Zinsen in den USA im weiteren Verlauf des Jahres für eine allgemeine Dollar-Stärke gesorgt. Der Euro war unter Druck geraten und am Mittwoch mit 1,1325 Dollar auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr gefallen.
/la/stw
NEW YORK (dpa-AFX)
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