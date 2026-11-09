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Devisen im Blick 09.11.2026 09:12:00

Euro profitiert von besseren deutschen Exportdaten

Euro profitiert von besseren deutschen Exportdaten

Der Euro startet mit leichten Gewinnen in die neue Handelswoche. Welche wirtschaftlichen Entwicklungen und Einschätzungen der Experten dabei eine Rolle spielen, steht nun im Fokus.

Der Euro hat zum Wochenstart leicht zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1172 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1165 (Donnerstag: 1,1224) festgesetzt. Am Freitag war der Euro noch deutlich unter Druck geraten. Als Belastungsfaktor hatten sich vor dem Wochenende starke US-Konjunkturdaten erwiesen.

Deutsche Exporte stützen den Euro

In Reaktion auf die neuesten Daten zu den deutschen Ausfuhren hat der Euro am Montag seine leichten Gewinne etwas ausgebaut. Deutschlands Exporteure haben nach zwei Dämpfern in Folge im September wieder bessere Geschäfte gemacht. Waren "Made in Germany" im Gesamtwert von 141,1 Milliarden Euro wurden ins Ausland verkauft und damit 2,0 Prozent mehr als im August des laufenden Jahres.

Anlegerstimmung im Fokus

"Die neue Woche eröffnet datenseitig mit der sentix-Umfrage unter den Marktteilnehmern", schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Morgenkommentar. Unklar sei allerdings, ob das Gros der Befragten unmittelbar nach der US-Wahl oder erst zum Ende der Befragung am Freitag sein Votum abgegeben habe. "Wir gehen davon aus, dass sich die jüngsten Turbulenzen nicht vollständig in den Zahlen widerspiegeln. Eine leichte Stimmungsverbesserung sollte also weiterhin möglich sein", so die Experten.

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Maryna Pleshkun / Shutterstock.com

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