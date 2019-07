Euro reagiert kaum auf Nominierung von Lagarde als EZB-Chefin

Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1290 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1301 Dollar festgesetzt.

Auf die Nominierung von Christine Lagarde für den Posten als EZB-Präsidentin reagierte der Eurokurs kaum. Am Aktienmarkt sorgte die Nachricht hingegen für gute Stimmung. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich am Vortag auf die Chefin des Internationalen Währungsfonds als Nachfolgerin für Mario Draghi verständigt. "Mit Christine Lagarde erhält die EZB einen weiteren hervorragenden Kommunikator", schrieb Carsten Brzeski, Chefökonom der ING Deutschland. Für welche Art von Geldpolitik sie wirklich stehe, könne derzeit aber niemand sagen.

"Die Nominierung von IWF-Chefin Christine Lagarde als Nachfolgerin von EZB-Präsident Mario Draghi hatte keine Auswirkungen auf den Euro und somit auch nicht auf den Goldpreis", kommentierte Daniel Briesemann von der Commerzbank. "Unter Lagarde würde die EZB vermutlich die lockere Geldpolitik von Draghi fortsetzen."

Neben der Personalie stehen am Mittwoch einige Konjunkturdaten im Fokus. In Europa wurden am Vormittag die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Der Index für die Eurozone legte deutlich zu. Damit wird eine robuste Entwicklung signalisiert.

In den USA stehen am Nachmittag der ISM-Index des Dienstleistungssektors sowie Arbeitsmarktdaten auf dem Programm.

